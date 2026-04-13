Alumi - Alluvia City: Căn hộ 3 phòng ngủ “may đo” cho gia đình đa thế hệ

Thị trường Đông Hà Nội đang trở thành điểm đến hàng đầu của cả nhu cầu ở thực lẫn đầu tư, với loạt công trình đô thị quy mô và các dự án hạ tầng được triển khai.

Trong bối cảnh đó, những gia đình đang tìm kiếm không gian sống sinh thái vừa riêng tư vừa gắn kết, sẽ tìm thấy lời giải thuyết phục tại Alumi Premium 4 - toà tháp mới thuộc Alluvia City, thành phố sinh thái khoáng nóng duy nhất bên sông Hồng.

100% căn góc đa mặt thoáng, thiết kế “đo ni đóng giày” cho từng thế hệ

Điểm khác biệt cốt lõi của căn hộ 3 phòng ngủ tại Alumi Premium 4 nằm ở triết lý "ngôi nhà biết thở", nơi ánh sáng, không khí và thiên nhiên không chỉ hiện diện mà thực sự thẩm thấu vào từng không gian, tạo nên bầu không khí trong lành mà nhiều đô thị hiện đại đang dần đánh mất.

Hiện thực hóa triết lý này, các kiến trúc sư đã áp dụng quy hoạch tòa tháp hình chữ T thông minh, cho phép 100% căn 3 phòng ngủ đều có vị trí căn góc đa mặt thoáng. Cấu trúc này kết hợp cùng hệ ban công kéo dài theo mặt tiền, giúp đón trọn không khí từ sông Hồng và ánh sáng tự nhiên, đồng thời tối ưu tầm nhìn đắt giá ôm trọn cảnh quan mặt nước, công viên toàn khu.

Thiết kế đa mặt thoáng, hệ kính Low-e 3 lớp chạm sàn mở ra tầm nhìn khoáng đạt hướng sông Hồng, hay các cảnh quan xanh trong lành và hệ tiện ích nội khu (Ảnh: Sunshine Group).

Với diện tích lên tới hơn 120m², căn hộ được quy hoạch khoa học, cân bằng giữa không gian sinh hoạt chung ấm cúng và hệ phòng ngủ tách biệt. Tại đây, ông bà có nơi tĩnh dưỡng yên bình; con trẻ sở hữu góc sáng tạo riêng; trong khi bố mẹ dễ dàng tùy biến phòng làm việc hoặc khu vực thư giãn.

Điểm nhấn là dải ban công rộng mở, nơi có thể biến hóa thành vườn treo, góc thiền hay khoảng trời thư giãn riêng tư giữa tầng không.

Các phòng ngủ đều đón sáng và thông gió tự nhiên, đảm bảo sức khỏe và sự riêng tư (Ảnh: Sunshine Group).

Ở lớp hoàn thiện, dự án lựa chọn hướng tiếp cận dài hạn với hệ nội thất nhập khẩu châu Âu từ các thương hiệu như Bosch, Häfele, Kohler hay Grohe, Duravit… Việc đồng bộ vật liệu không chỉ nâng cao tính thẩm mỹ, mà còn hướng tới độ bền và khả năng vận hành ổn định theo thời gian, yếu tố ngày càng được người mua nhà quan tâm trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn sàng lọc.

Hưởng trọn hệ tiện ích đa tầng tại đô thị sinh thái khoáng nóng duy nhất bên sông Hồng

Không gian sống tại Alumi Premium 4 không tách rời khỏi hệ sinh thái chung của Alluvia City - đô thị quy mô 198,3 ha với mật độ xây dựng chỉ 16%, và hơn 20% diện tích cho mảng xanh và mặt nước, tạo nên một không gian sinh thái hiếm có phía Đông Thủ đô.

Tại đây, ông bà dạo bộ giữa những tuyến đường rợp bóng cây; bố mẹ tái tạo năng lượng tại phòng gym, yoga hay lounge sang trọng; con trẻ thỏa sức khám phá tại khu vui chơi và thư viện cùng gia đình.

Các tiện ích đa tầng, trải dài từ mỗi tòa tháp, lõi nội khu tới toàn dự án Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế vừa đảm bảo riêng tư, vừa kết nối cộng đồng (Ảnh: Sunshine Group).

Cư dân Alumi Premium 4 còn sở hữu đặc quyền khi có thể chăm sóc sức khoẻ bất cứ khi nào với nguồn khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng, thông qua trung tâm Alluvia Onsen Center hay các bể bơi nội khu, bể khoáng jacuzzi tại tầng 3 của tòa tháp.

Không chỉ dừng ở lợi ích sức khỏe, hệ tiện ích khoáng nóng còn trở thành “điểm chạm kết nối” giữa các thế hệ (Ảnh: Sunshine Group).

Kết hợp với hệ tiện ích cao cấp như bến du thuyền thượng lưu, trường học liên cấp quốc tế, trung tâm thương mại đến các không gian giải trí nghỉ dưỡng ven sông…, Alumi Premium 4 mang đến trải nghiệm “một điểm đến - ngàn tiện ích” cho mọi cư dân tại đây.

Nằm tại cửa ngõ của đại đô thị Alluvia City, cư dân Alumi chỉ mất khoảng 15 phút để tiếp cận nội đô trong Vành đai 2 và 25 phút để chạm tới phố cổ (Ảnh: Sunshine Group).

Toạ lạc tại Alluvia City - mảnh ghép tiên phong trong quy hoạch phát triển hai bờ sông Hồng (trục cảnh quan trung tâm của Hà Nội), tổ hợp Alumi hưởng lợi trực tiếp từ mạng lưới giao thông của khu vực với vị trí đắc địa ngay sát đường vành đai 3.5, kết nối trực tiếp với cầu Ngọc Hồi.

Điều này không chỉ đáp ứng bài toán an cư mà còn mở ra dư địa tích lũy giá trị bền vững tại tâm điểm phát triển khu Đông Hà Nội.