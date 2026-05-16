6 mẹo tăng ánh sáng tự nhiên giúp nhà sáng, rộng, tiết kiệm điện

Không gian sống ngập ánh sáng tự nhiên luôn mang lại cảm giác dễ chịu rất khác. Buổi sáng thức dậy trong căn phòng chan hòa nắng khiến tinh thần tỉnh táo hơn, mood tốt hơn và ngôi nhà cũng trở nên có sức sống hơn hẳn.

Ngày càng nhiều gia đình ưu tiên thiết kế tận dụng ánh sáng tự nhiên để làm sáng không gian thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào đèn điện. Ngoài việc giúp nhà rộng và thoáng hơn về mặt thị giác, ánh sáng tự nhiên còn hỗ trợ giấc ngủ, cải thiện tâm trạng và giúp tiết kiệm năng lượng hiệu quả.

Nếu căn hộ hoặc nhà của bạn đang hơi tối, bí hoặc có cảm giác chật chội, đây là 6 mẹo đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả từ các chuyên gia nội thất.

Việc tận dụng ánh sáng tự nhiên không còn chỉ là xu hướng thiết kế nội thất mà đã trở thành một phần của lối sống hiện đại (Ảnh: Foyr).

Đặt gương đúng vị trí để “nhân đôi” ánh sáng

Một chiếc gương lớn đặt đối diện hoặc cạnh cửa sổ có thể giúp lượng ánh sáng trong phòng tăng lên đáng kể. Khi ánh nắng phản chiếu qua gương, căn phòng sẽ có cảm giác sáng và sâu hơn ngay lập tức.

Tuy nhiên, các chuyên gia nội thất lưu ý không nên đặt gương phản chiếu khu vực bừa bộn hoặc góc thiếu thẩm mỹ vì mọi chi tiết sẽ bị “nhân đôi” theo đúng nghĩa đen.

Ngoài gương treo tường, các bề mặt bóng như bàn kính, tay nắm kim loại hay đồ decor ánh kim cũng giúp ánh sáng lan tỏa tốt hơn.

Nội thất thấp giúp nhà thoáng và rộng hơn

Một trong những mẹo ít người để ý là chiều cao của nội thất ảnh hưởng rất lớn tới cách ánh sáng di chuyển trong nhà.

Những món đồ có thiết kế thấp như sofa chân mảnh, giường gầm thấp hoặc bàn trà nhỏ giúp ánh sáng lưu thông mượt hơn, khiến căn phòng trông thoáng và “dễ thở” hơn đáng kể. Ngược lại, các món nội thất cồng kềnh, cao và tối màu dễ tạo cảm giác chắn sáng, làm không gian nặng nề hơn.

Bạn cũng nên giữ khu vực cửa sổ gọn gàng, tránh đặt quá nhiều chậu cây lớn hoặc đồ trang trí che mất nguồn sáng tự nhiên.

Ưu tiên tường sáng màu để nhà lúc nào cũng “bừng sáng”

Màu sơn tường và trần nhà quyết định rất lớn tới khả năng phản xạ ánh sáng. Các gam như trắng, trắng kem, be, greige hoặc pastel nhạt luôn là lựa chọn “hack sáng” hiệu quả nhất cho căn hộ nhỏ hoặc nhà thiếu sáng.

Đặc biệt, trần nhà màu trắng mờ gần như là “công thức kinh điển” giúp không gian trông cao và sáng hơn mà không gây chói mắt.

Nếu muốn tăng hiệu ứng phản chiếu, bạn có thể chọn sơn có độ bóng nhẹ thay vì sơn lì hoàn toàn. Ánh sáng khi chạm vào bề mặt này sẽ được khuếch tán mềm mại hơn khắp căn phòng.

Dùng rèm mỏng thay cho rèm dày tối màu

Những bộ rèm dày, tối màu tuy tạo cảm giác sang trọng nhưng cũng vô tình “nuốt” mất lượng lớn ánh sáng tự nhiên. Thay vào đó, rèm voan, linen hoặc cotton mỏng màu sáng sẽ giúp ánh nắng đi vào nhà dịu hơn mà vẫn đủ riêng tư.

Đây là mẹo rất phổ biến trong các căn hộ phong cách Hàn Quốc, Japandi hay Scandinavian - những kiểu nội thất ưu tiên cảm giác nhẹ nhàng, thư giãn và tối đa ánh sáng tự nhiên.

Một bộ rèm voan mỏng sáng màu sẽ làm dịu bớt cái nắng gắt ban trưa nhưng vẫn đảm bảo ngôi nhà luôn ngập tràn sinh khí (Ảnh: Casacor).

Cửa, vách kính giúp ánh sáng lan khắp nhà

Những cánh cửa gỗ đặc đôi khi chính là “thủ phạm” khiến ánh sáng bị chặn giữa các không gian. Nếu có điều kiện cải tạo, bạn có thể thay bằng cửa kính, cửa khung thép kính hoặc vách kính mờ để ánh sáng lưu thông tốt hơn giữa các phòng.

Không chỉ giúp nhà sáng hơn, kiểu thiết kế này còn tạo cảm giác hiện đại và cao cấp hơn cho tổng thể không gian sống.

Gạch bóng và vật liệu phản chiếu giúp bếp sáng hơn

Ở khu vực bếp hoặc phòng tắm, các vật liệu có độ phản chiếu cao sẽ giúp tăng hiệu ứng ánh sáng rất mạnh. Gạch kính, gạch subway bóng, đá polished hoặc kim loại ánh bạc đều hoạt động như những “tấm hắt sáng” nhỏ, giúp không gian luôn có cảm giác sạch sẽ và sáng sủa.

Đây cũng là lý do nhiều căn hộ nhỏ ưu tiên tủ bếp màu trắng bóng thay vì gỗ tối màu.