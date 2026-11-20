Như Dân trí thông tin, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất mới xử phạt ông N.N.Q. (43 tuổi) 12,5 triệu đồng về hành vi đưa công cụ hỗ trợ vào khu vực hạn chế tại sân bay.

Theo lực lượng chức năng, trong quá trình làm nhiệm vụ, công an phát hiện ông Q. đi trên chuyến bay VN146 từ TPHCM đến Đà Nẵng, mang theo còng số 8 trong hành lý xách tay. Quá trình làm việc, người đàn ông khai nhận mua vật dụng này trên mạng xã hội từ năm 2022 với mục đích khóa cửa vườn tại tỉnh Đắk Lắk và không xuất trình được giấy tờ hợp lệ liên quan đến vật phẩm này.

Nhiều bạn đọc đặt câu hỏi pháp lý về việc theo quy định pháp luật, người dân có được sở hữu còng số 8 không; chế tài xử lý trong trường hợp vi phạm sẽ ra sao theo quy định pháp luật.

Người đàn ông bị phát hiện mang còng số 8 trong hành lý (Ảnh: Công an cung cấp).

Giải đáp băn khoăn của bạn đọc, Luật sư Trần Hoàng Linh - Đoàn Luật sư TP Hà Nội - cho biết Khoản 11 Điều 2 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2024 quy định công cụ hỗ trợ là phương tiện, động vật nghiệp vụ được sử dụng để thi hành công vụ, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nhằm hạn chế, ngăn chặn người có hành vi vi phạm pháp luật chống trả, trốn chạy; bảo vệ người thi hành công vụ, người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ hoặc báo hiệu khẩn cấp.

Theo danh mục liệt kê tại điều luật trên, khóa số 8 (hay thường gọi là còng số 8) được coi là công cụ hỗ trợ. Do đó, việc mua bán, quản lý, sử dụng loại vật phẩm này vì vậy phải tuân theo những quy định nghiêm ngặt của pháp luật.

Về điều kiện được giao sử dụng công cụ hỗ trợ, Khoản 1 Điều 6 Luật này quy định người được giao sử dụng công cụ hỗ trợ phải đáp ứng các điều kiện gồm: có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có đạo đức tốt, đủ sức khỏe phù hợp với công việc được giao; đã qua đào tạo, huấn luyện về sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và được cấp giấy chứng nhận, trừ một số trường hợp theo quy định pháp luật và không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, bị truy cứu trách nhiệm hình sự; trường hợp người bị kết tội theo bản án, quyết định của tòa án thì phải được xóa án tích.

Về lực lượng được trang bị công cụ hỗ trợ, Điều 52 Luật này đã quy định bao gồm: Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ, Công an nhân dân, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao, Cơ quan Thi hành án dân sự, Hải quan cửa khẩu, Kiểm lâm, An ninh hàng không hay Cơ sở cai nghiện ma túy...

Ngoài những trường hợp được quy định nêu trên, các đối tượng khác nếu có nhu cầu trang bị công cụ hỗ trợ thì căn cứ vào tính chất, yêu cầu, nhiệm vụ do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định.

Ngoài những quy định nêu trên, pháp luật không có quy định khác cho phép một người bình thường, không được đào tạo và không có chức năng, nhiệm vụ cụ thể được phép sử dụng công cụ hỗ trợ. Bởi vậy, việc một cá nhân tự ý mua còng số 8 trên mạng xã hội rồi mang theo người mà không thuộc đối tượng được trang bị, không có giấy tờ hợp lệ là hành vi vi phạm pháp luật.

Về chế tài xử lý đối với hành vi mang công cụ hỗ trợ vào khu vực hạn chế tại sân bay, Điểm c Khoản 6 Điều 26 Nghị định 162/2018/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng quy định mức phạt tiền 10-15 triệu đồng đối với hành vi đưa công cụ hỗ trợ vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay hoặc lên tàu bay trái quy định mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, cần lưu ý đây là chế tài đối với hành vi vi phạm quy định về an ninh hàng không. Đối với hành vi vi phạm xảy ra tại các địa điểm khác, người vi phạm sẽ bị áp dụng các chế tài xử lý khác theo quy định của pháp luật.