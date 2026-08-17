Mức phạt khi ô tô đã quá hạn đăng kiểm tham gia giao thông

Trả lời câu hỏi của công dân, Bộ Công an cho biết, người điều khiển ô tô có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hiệu lực (hạn sử dụng) từ 1 tháng trở lên bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng, trừ điểm giấy phép lái xe 2 điểm theo quy định tại điểm b khoản 6, điểm a khoản 13 Điều 13 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Chủ phương tiện đưa xe cơ giới có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hiệu lực (hạn sử dụng) từ 1 tháng trở lên tham gia giao thông bị phạt tiền từ 10-12 triệu đồng đối với cá nhân, từ 20-24 triệu đồng đối với tổ chức; tước quyền sử dụng phù hiệu từ 1 tháng đến 3 tháng (nếu có); trừ điểm giấy phép lái xe 02 điểm (trong trường hợp chủ phương tiện trực tiếp điều khiển phương tiện) theo quy định tại điểm a khoản 11, điểm đ khoản 18, điểm a khoản 21 Điều 32 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.