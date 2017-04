Xe bồn gặp nạn, nhựa đường vương vãi 300m trên quốc lộ 1A

Xe bồn gặp nạn, nhựa đường đổ ra mặt đường.

Chiều 12/4, Trung tá Cao Viết Tuấn - Trạm phó Trạm CSGT Diễn Châu, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vụ việc xảy ra lúc 14h30’, ngày 12/4 tại km 446+300 quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xóm 2, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Theo đó, chiếc xe ô tô chở theo téc nhựa đường mang biển số 37C-113.58, do lái xe Bùi Đình Nhung (SN1977, trú xóm 3, xã Nam Giang, Nam Đàn, Nghệ An) điều khiển.

Khi đi đến địa điểm nói trên thì bất ngờ bị một xe tải khác (xe chưa rõ biển số) va quệt phải. Vụ việc đã làm cho téc đựng nhựa đường bị thủng một lỗ và tràn nhựa ra đường. Cùng lúc này, trời mưa, nên lượng nhựa đường trên xe đổ ra kéo dài một đoạn khoảng 300m trên quốc lộ 1A.

“Tổ công tác của trạm chúng tôi đang đi làm thì nhận được tin báo, đã lập tức huy động anh em đến hiện trường. Khi xe chúng tôi đến cũng bị trượt một đoạn dài khoảng 10m suýt gặp nạn, do nhựa đường đổ ra trơn quá. Để giảm thiểu tai nạn, tổ công tác chúng tôi đã tổ chức cấm đường, phân làn một chiều đường bên kia”, Trung tá Cao Viết Tuấn cho biết.

Ngay sau đó, Công an huyện Nghi Lộc, Hạt đường bộ huyện Nghi Lộc và các cơ quan liên quan cùng các chiến sĩ trạm CSGT Diễn Châu và chủ xe đã điều động xe chở cát đến rải lên mặt đường nhằm giảm thiểu tối đa tai nạn và bảo đảm an toàn giao thông qua khu vực này. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Một số hình ảnh hiện trường sự việc:

Chiếc xe bồn chở nhựa đường sau khi bị va quệt khiến nhựa đổ ra đường.

Nhựa đổ ra quốc lộ 1A một đoạn dài khoảng 300m.

Để chống trơn trượt cho các phương tiện tham gia giao thông, lực lượng chức năng phải rải cát.

Xe biển đỏ gây tai nạn chết người. Trưa ngày 12/4, xe container mang BKS QS 216X (biển đỏ) đang lưu thông trên tuyến QL48 theo hướng Quỳ Hợp - Vinh đã va chạm với xe máy mang BKS 37B2 - 33081 do bà Hoàng Thị Miên (SN 1957), trú tại xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn điều khiển, đi cùng chiều. Hiện trường xe biển đỏ gây tai nạn. Vụ tai nạn đã làm bà Miên tử vong ngay tại chỗ. Hiện chưa xác minh được danh tính của người điểu khiển xe container mang biển đỏ. Cơ quan chức năng đã tiến hành bảo vệ hiện trường, lập biên bản vụ tai nạn và điều tra nguyên nhân.

Nguyễn Phê