Quảng Nam di dời gần 2.000 người dân Hội An, Đà Nẵng còn 10.200 nhà bị ngập

Hội An: Mực nước vẫn còn rất cao

Chiều ngày 6/11, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch TP Hội An – cho biết, mực nước tại Hội An lúc 17h30 là 3,01m, giảm 0,5m so với 2 giờ trước đó. Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Quảng Nam lũ sẽ giảm nhưng chậm.

Theo ông Hùng, để đảm bảo an toàn cho nhiều hộ dân sống ở vùng trũng thấp, trong 2 ngày 5-6/11, lực lượng xung kích phường Cẩm Phô, Thanh Hà (Hội An) đã di dời, cứu hộ 470 hộ dân với gần 2.000 nhân khẩu đến nơi an toàn. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng cung cấp lương thực cho người dân trong lũ.

Lực lượng xung kích cõng người già trong nhà ra ghe

Trong diễn biến liên quan đến mưa lũ, chiều ngày 6/11, Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Quảng Nam phát đi thông báo về vận hành điều tiết nước hồ Phú Ninh lần 3 năm 2017.

Hồ Phú Ninh xả lũ với lưu lượng đến 600m3/s từ lúc 17h ngày 6/11

Theo đó, 17h chiều cùng ngày, hồ Phú Ninh sẽ xả lũ điều tiết mực nước trong hồ. Lưu lượng xả từ 75-600m3/s, lượng nước điều tiết qua tràn số 2 thông qua 2 cửa điều tiết với độ mở 0,5 đến 6m.

Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Quảng Nam đề nghị Ban PCLB hồ Phú Ninh, Sở NN-PTNT và UBND các huyện Phú Ninh, Thăng Bình, Núi Thành, TP Tam Kỳ theo dõi, chỉ đạo, phổ biến đến nhân dân vùng hạ du và các cơ quan liên quan chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Lúc 20h30 ngày 6/11, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch Hội An – cho biết, mực nước hiện tại ở Hội An là 2,93m. Lưu lượng xả lũ của thuỷ điện lúc 19h là 2.270m3/s (giảm hơn một nửa so với lưu lượng xả lúc chiều); mưa trên thượng nguồn Thu Bồn cũng đã giảm dần. Lũ đang xuống dần nhưng rất chậm, mực nước vẫn còn rất cao.

Trước đó, chiều tối ngày 5/11, trong khi nước đang dâng nhanh thì có một nhóm công nhân đang xây dựng công viên “Ấn tượng Hội An” ở bên cồn nổi Gami phường Cẩm Nam thì bị mắc kẹt, không di chuyển qua trung tâm Hội An được.

Ông Hùng cho biết, lúc khoảng 16h, có người của đơn vị đến Ủy ban TP Hội An báo tin cứu hộ một nhóm công nhân đang mắc kẹt, đề nghị hỗ trợ đưa đến nơi an toàn. Lúc này nước lũ đang đổ về rất nhanh.

Sau khi nhận được thông tin và xác nhận sự việc, chính quyền TP Hội An đã liên lạc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, Hải đội 2 Biên phòng Quảng Nam và Đồn Biên phòng Cửa Đại ra ứng cứu, đưa vào bờ kịp thời trước khi nước lũ dâng lên.

Lực lượng xung kích đưa người dân Hội An ở vùng trũng thấp lên vùng cao ráo trong chiều ngày 6/11. (Ảnh ông Nguyễn Thế Hùng cung cấp)

Theo ông Hùng, tổng cộng có 131 công nhân được đưa về Đồn biên phòng Cửa Đại để bàn giao cho công ty quản lý số công nhân này.

Đà Nẵng: Nước rút chậm, hơn 10.200 nhà dân vẫn bị ngập

Tính đến 15h chiều 6/11, trên địa bàn TP Đà Nẵng vẫn còn hơn 10.200 hộ dân bị ngập sâu trong nước, thiệt hại chưa thể thông kê cụ thể.

Theo ghi nhận của PV đến chiều 6/11, tại nhiều xã thuộc huyện Hòa Vang, nước lũ ngập sâu trên mọi cánh đồng, hoa màu, đặc biệt có hàng ngàn hộ dân đang chìm sâu trong nước lũ. Nước lũ dâng cao khiến cho các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã ở 07 xã là Hòa Châu, Hòa Tiến, Hòa Phước, Hòa Phong, Hòa Khương, Hòa Nhơn, Hòa Liên, đã bị chia cắt hoàn toàn, người dân phải sử dụng ghe, thuyền để di chuyển.

Nước rút chậm, nên hơn chục ngàn hộ dân của Đà Nẵng vẫn bị ngập

Theo thống kê của huyện Hòa Vang, tính đến chiều 6/11, có 72/119 thôn bị ngập lụt, tổng số hộ bị ngập là: 10.431 hộ, tổng số hộ di dời là: 316 hộ dân.

Ông Đặng Phú Hành, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang - cho biết, từ sáng 6/11 đến trưa cùng ngày, các địa phương đã huy động lực lượng tiến hành di dời dân ở những nhà ngập sâu lên nhà cao hơn trú ẩn an toàn hoặc đến các trường học, trụ sở cơ quan, và đảm bảo lương thực phẩm cho các hộ trong những ngày tránh lũ.

Nước ngập mênh mông

Hiện tại nước không lên nữa và đang rút chậm nên không di dời dân nữa. Chính quyền địa phương động viên nhân dân giữ nguyên tại chỗ, hạn chế đi lại.

Ông Hành cũng cho biết thêm, tính đến thời điểm hiện tại, thiệt hại tại nhiều địa phương vẫn chưa thống kê hết cụ thể. Ngoài số hộ nhà dân bị ngập và di dời, có 1 điểm sạt lở đất trên tuyến đường DT601 tại thôn Quan Nam 3, xã Hòa Liên và 1 điểm sạt lở ở đường dẫn cầu đập tràn đường liên thôn Thôn 1, xã Hòa Ninh với 40 m3, hàng trăm hecta hoa màu bị ngập úng, cây ăn trái ngã đổ, và thiệt hại về gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản chưa được thống kê.

Người dân phải di chuyển bằng thuyền

Ngày hôm nay Đà Nẵng mưa không lớn, nước có rút nhưng rất chậm

Người dân phải hạn chế đi lại

Nước ngập gần nửa nhà

Ngồi một chỗ chờ nước rút

Ở trong nhà mà phải xắn quần lội lõm bõm

Quảng Trị: Nỗ lực tìm kiếm thi thể người đàn ông mất tích do lũ cuốn Sau 2 ngày tìm kiếm khẩn trương, các lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích, nghi do lũ cuốn khi đi bắt cá trong mưa lũ. Tối 6/11, ông Bùi Xuân Giang - Chủ tịch UBND xã Hải Tân, huyện Hải Lăng – cho biết, đến thời điểm hiện tại, các lực lượng và thân nhân vẫn chưa tìm thấy ông Lê Văn Qúy (54 tuổi, ở thôn Văn Qũy, xã Hải Tân) bị mất tích 2 ngày qua. Theo lãnh đạo xã Hải Tân, khoảng trưa ngày 5/11, ông Qũy đi cất lưới, cách nhà khoảng 500m nhưng không may bị nước lũ cuốn trôi. Công tác tìm kiếm nạn nhân hiện vẫn chưa có kết quả Khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng, cùng với gia đình triển khai tìm kiếm. Các lực lượng đã sử dụng xuồng máy đi dọc các đoạn sông, nhưng do nước lũ đang rất to, chảy xiết nên đến thời điểm này vẫn chưa thấy nạn nhân. Trong ngày 7/11, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục triển khai việc tìm kiếm nạn nhân. Đ. Đức

Công Bính - Chí Lê - Khánh Hồng