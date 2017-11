Đà Nẵng: Thắt chặt an toàn, an ninh trong Tuần lễ Cấp cao APEC

Dưới đây là những hình ảnh PV Dân trí ghi nhận tại Đà Nẵng trong những ngày Tuần lễ Cấp cao APEC đang diễn ra tại Đà Nẵng (6-11/11):

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm kiểm tra công tác vận hành Trung tâm thông tin chỉ huy đảm bảo an ninh APEC Công an TP Đà Nẵng. Công tác vận chuyển, lắp đặt, vận hành thử của Trung tâm thông tin chỉ huy đảm bảo an ninh APEC của Công an TP Đà Nẵng được bắt đầu 2 tháng trước