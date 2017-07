Bão số 4 áp sát, Quảng Bình căng mình ứng phó

Quảng Bình sẵn sàng ứng phó với bão số 4

Thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Quảng Bình, do ảnh hưởng của bão số 4, dự báo từ trưa nay đến 24 giờ tới trên địa bàn sẽ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 250mm.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chóng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, tính đến 9h sáng 25/7, đã có tất cả 3.555 tàu cá với 14.139 thuyền viên vào bờ tránh bão an toàn.

Hiện Quảng Bình còn 97 tàu với 800 lao động đang hoạt động trên biển Đà nẵng. Các Đồn Biên phòng dọc bờ biển Quảng Bình cũng đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu và thuyền trưởng thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển về nơi tránh trú bão.

Các tàu cá của ngư dân Quảng Bình vào bờ tránh, trú bão

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ chiều qua đến sáng nay, ngư dân Quảng Bình đang hối hả đưa các tàu công suất lớn vào các điểm neo đậu nằm sâu trong đất liền để đảm bảo an toàn, với những thuyền nhỏ đánh bắt gần bờ cũng đã và đang được các ngư dân giằng néo, trùm bạt kín để che mưa.

Ông Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết, hiện nay tất cả các tàu thuyền hoạt động trên vùng biển tỉnh Quảng Bình đã vào nơi neo đậu. Rút kinh nghiệm sau cơn bão số 2 địa phương này đã khẩn trương chỉ đạo các cấp, ban ngành kiểm tra hướng dẫn các biện pháp neo đậu thuyền cho ngư dân đúng kỹ thuật để hạn chế thiệt hại có thể xảy ra.

Để chủ động ứng phó với bão, trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình, UBND các huyện, thành phố, thị xã thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra, hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Người dân địa phương giằng néo, kiểm tra tàu thuyền khi bão số 4 đang đến gần

Theo dõi, kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu, thuyền đang hoạt động trên biển để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; kiểm tra, hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền tại bến, khu tránh trú bão cho tàu cá, khu vực các cảng để đảm bảo an toàn, tránh chìm tàu, đứt dây neo, đậu không đúng quy định làm ảnh hưởng đến công trình hạ tầng, va đập giữa các tàu, nhất là khu vực Cảng Hòn La, khu vực xã Cảnh Dương.

UBND các huyện, thành phố, thị xã, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tổ chức kiểm tra, cử cán bộ trực tại các hồ chứa để thực hiện việc tích nước theo thiết kế; đồng thời theo dõi bảo đảm an toàn hồ chứa, an toàn đập và vùng hạ du.

Quảng Bình bắt đầu xuất hiện gió to kèm theo mưa lớn

Kiểm tra phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, suối, các khu vực thấp trũng thường xuyên bị ngập úng để sẵn sảng triển khai thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị trực thuộc liên quan bố trí sẵn lực lượng, phương tiện để kịp thời xử lý các tình huống bảo đảm giao thông thông suốt.

Tiến Thành - Đặng Tài