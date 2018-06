30 người chết và mất tích do mưa lũ, thiệt hại hơn 440 tỷ đồng

Cụ thể, mưa lũ làm 19 người chết (Hà Giang: 5 người chết do sập nhà; Lai Châu: 14 người chết do sạt lở đất, lũ cuốn trôi và sạt lở đất đá, nhà sập), 11 người mất tích ở Lai Châu do lũ cuốn trôi, 12 người bị thương (Lai Châu: 11 người; Sơn La: 1 người).

Mưa lũ, sạt lở đất ở các tỉnh miền núi phía Bắc đang gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Mưa lũ còn làm 124 nhà bị đổ và cuốn trôi (Hà Giang: 38 nhà; Lai Châu: 55 nhà; Thái Nguyên: 24 nhà; Điện Biên: 7 nhà); 597 nhà bị hư hỏng, thiệt hại và di dời khẩn cấp (Hà Giang: 130 nhà; Lai Châu: 259 nhà; Thái Nguyên: 150 nhà; Lào Cai: 1 nhà; Tuyên Quang: 33 nhà); 1.500 nhà bị ngập nước (Hà Giang: 1.399 nhà; Lào Cai: 18 nhà; Điện Biên: 47 nhà, Lai Châu: 36 nhà).

Ngoài ra, mưa lũ đã gây thiệt hại về nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản: 717 ha lúa bị ngập úng (Hà Giang 142 ha; Lai Châu 474 ha; Lào Cai 90 ha; Cao Bằng 1,5 ha; Điện Biên: 6 ha; Tuyên Quang: 3,8ha); 486 ha hoa màu bị thiệt hại (Hà Giang: 239 ha; Lai Châu: 206 ha; Lào Cai: 18 ha; Cao Bằng: 20 ha; Tuyên Quang: 2 ha); 196 con gia súc, 5.919 con gia cầm bị chết và 46 ha ao nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại (Hà Giang 30 ha; Lai Châu 11 ha; Lào Cai 3 ha; Tuyên Quang: 2 ha).

Bên cạnh đó, mưa lũ tại khu vực trên cũng đã làm thiệt hại một số tuyến đường giao thông tại các tỉnh Hà Giang (quốc lộ 4C, quốc lộ 34, quốc lộ 279); tỉnh Lai Châu (quốc lộ 4D, quốc lộ 4H, quốc lộ 12, quốc lộ 279, quốc lộ 32); tỉnh Lào Cai (quốc lộ 279 sạt taluy dương từ km152 - km156+500 gây tắc đường, chưa thông xe, dự kiến 19h ngày 24/6 sẽ thông xe và xói lề, mặt đường tại km146+850 lũ làm đứt mất nền mặt đường dài 45m).

Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 443,8 tỷ đồng (Hà Giang: 122 tỷ đồng, Lai Châu: 300 tỷ đồng, Thái Nguyên: 0,32 tỷ đồng, Lào Cai: 8,5 tỷ đồng, Cao Bằng: 0,17 tỷ đồng, Điện Biên: 2 tỷ đồng, Tuyên Quang: 10 tỷ đồng, Sơn La 0,76 tỷ đồng).

Nguyễn Dương