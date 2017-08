Trung Quốc cấm đặt tên công ty kỳ quặc

Trung Quốc sẽ cấm đăng ký tên công ty quá dài và quá kỳ cục. (Ảnh minh họa: AFP)

Trung Quốc đã phát động chiến dịch loại bỏ những bảng hiệu dịch sang tiếng Anh không chuẩn, hay còn gọi là Chinglish (ghép giữa “China” và "English"), tức nửa Anh, nửa Trung. Động thái này được cho là cũng nhằm đến những công ty đăng ký tên kỳ quặc.

Báo Legal Daily dẫn tên của một số công ty như “Shanghai Wife Biggest Electronic Commerce” (tạm dịch: Thương mại Điện tử Lớn nhất Vợ Thượng Hải) hay "Hangzhou No Trouble Looking for Trouble Internet Technology" (tạm dịch: Công nghệ Internet Không Rắc rối Tìm kiếm Rắc rối Hàng Châu). Theo quy định mới, những công ty này không được phép dùng tên như vậy.

Tờ báo cũng dẫn chứng một công ty kinh doanh bao cao su có tên rất dài: “There is a Group of Young People with Dreams, Who Believe They Can Create Wonders of Life Under Uncle Niu's Leadership Internet Technology" (tạm dịch: Có một nhóm người trẻ nhiều ước mơ, những người tin tưởng rằng họ có thể tạo ra những kỳ tích tuổi trẻ dưới sự dẫn dắt của công nghệ internet).

Quy định mới được Ủy ban Công nghiệp và Thương mại Nhà nước Trung Quốc đưa ra trong tháng này. Ngoài việc cấm đặt tên dài dòng, khó hiểu, quy định mới cũng cấm các công ty đặt tên mang tính chất xúc phạm, phân biệt chủng tộc hay gợi liên tưởng đến các vấn đề chính trị, tôn giáo.

Bên cạnh đó, chính phủ Trung Quốc cũng thông qua lệnh cấm xây dựng các công trình có kiến trúc kỳ lạ.

Nhật Minh

Theo SCMP