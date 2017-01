Giới chuyên gia nhận định tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang sụp đổ

Lực lượng đặc nhiệm Iraq tuần tra tại thành phố Mosul. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trao đổi với báo giới, ông Wayne White, cựu Phó Giám đốc Văn phòng tình báo Trung Đông thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, nhận định trong năm qua, hàng loạt các chiến dịch tấn công dữ dội cả trên không lẫn dưới mặt đất của các lực lượng Iraq, Syria và liên minh quốc tế đã nhấn chìm IS.

Theo đó, các cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu tại Iraq và Syria, cùng với các cuộc tấn công trên thực địa do các lực lượng người Kurd tại hai quốc gia Trung Đông, lực lượng quân đội chính phủ Iraq cùng các bộ tộc dòng Sunni, lực lượng dân quân dòng Shiite của Iraq và gần đây nhất là lực lượng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành, đã làm suy yếu đáng kể sức mạnh IS.

Trong các chiến dịch này, lực lượng đa quốc gia đã triệt phá nhiều sào huyệt IS và đánh bật chúng khỏi các lãnh thổ chiếm đóng ở Iraq và Syria. Ông White cũng cho rằng một khi thành phố Mosul - thành trì lớn cuối cùng của IS ở Iraq - được giải phóng, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn cho chính quyền sở tại.

Chuyên gia White cũng đánh giá cao vai trò quan trọng của các lực lượng nước sở tại trong các chiến dịch tấn công IS trên thực địa, dù có sự hỗ trợ của Mỹ trong công tác cố vấn và huấn luyện. Ông cho rằng kể cả khi quân đội Mỹ tham chiến trên thực địa, điều này dù có thể phần nào giúp đẩy nhanh quá trình sụp đổ của IS. Theo chuyên gia này, các lực lượng quân đội tại Syria và Iraq có thể đánh bại hoàn toàn IS mà không cần sự trợ giúp của lực lượng chiến đấu Mỹ.

Với nhận định trên, ông White cho rằng vào giai đoạn cuối của cuộc chiến chống IS tại Iraq và Syria, điều quan trọng nhất hiện nay mà Tổng thống đắc cử Trump và quân đội Mỹ có thể làm là tăng cường hoạt động tuần tra tại các khu vực biên giới Jordan và Saudi Arabia dọc vùng lãnh thổ đang ngày càng co hẹp của IS. Điều này sẽ ngăn chặn các phiến quân IS tháo chạy qua khu vực vốn chưa được các lực lượng chiến đấu trên thực địa đẩy mạnh tấn công.

Bên cạnh việc đánh bật IS khỏi các thành trì của chúng, ông White cũng nhận định một công việc khó khăn hơn của Tổng thống đắc cử Trump trong thời gian tới là phải nỗ lực ngăn chặn tối đa các cuộc tấn công khủng bố do IS và các đối tượng trong nước ủng hộ IS tiến hành ngay trong lòng nước Mỹ, cũng như nhằm vào các mục tiêu Mỹ ở các nước khác. Điều này đòi hỏi cần tăng cường khả năng thu thập thông tin tình báo chính xác và đẩy mạnh nỗ lực thực thi pháp luật để kiểm soát các nguy cơ khủng bố./.

Theo (TTXVN/Vietnam+)

http://www.vietnamplus.vn/gioi-chuyen-gia-nhan-dinh-to-chuc-nha-nuoc-hoi-giao-dang-sup-do/424221.vnp