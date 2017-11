Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp tân Đại sứ Hoa Kỳ Kritenbrink

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp ngài Daniel Kritenbrink, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam đến trình Quốc thư nhân dịp đảm nhận nhiệm kỳ công tác mới. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chào mừng Đại sứ Daniel Kritenbrink được bổ nhiệm trọng trách vào thời điểm quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đang phát triển sôi động, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, các cơ quan của Việt Nam đang hoàn tất công tác chuẩn bị đón Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sang thăm cấp Nhà nước.

Cùng với đó, Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 đã chính thức bắt đầu và tới đây là Hội nghị lần thứ 25 các nhà lãnh đạo các nền kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên chuẩn bị tốt cho chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump thành công tốt đẹp, tạo dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Hai bên cần thúc đẩy các cơ chế hợp tác sôi động, hiệu quả hơn, chú trọng mở rộng giao lưu giữa các bộ, ngành, địa phương; đẩy mạnh đối thoại chính sách, đối thoại quốc phòng-an ninh, hợp tác giáo dục, văn hóa.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao nỗ lực của phía Hoa Kỳ thời gian qua trong vấn đề tẩy độc sân bay Đà Nẵng; đề nghị phía Hoa Kỳ tăng cường hơn nữa những trợ giúp thiết thực, cụ thể trong lĩnh vực này, trước mắt là triển khai tẩy độc sân bay Biên Hòa. Cùng với đó, Việt Nam đánh giá cao lập trường của phía Hoa Kỳ trong vấn đề bảo đảm tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không tại khu vực.

Bày tỏ vinh dự được trình Quốc thư lên Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Đại sứ Daniel Kritenbrink cho biết, mục tiêu trong nhiệm kỳ tại Việt Nam là đẩy mạnh quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước. Nhân dịp này, Đại sứ Daniel Kritenbrink bày tỏ sự chia sẻ với người dân miền Trung trước những thiệt hại to lớn về tính mạng con người và tài sản do bão số 12 gây ra.

Về chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump tới Việt Nam, Đại sứ Daniel Kritenbrink tin tưởng, với những nỗ lực chuẩn bị chu đáo của Việt Nam, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Donald Trump sẽ thành công tốt đẹp, qua đó thể hiện với người dân và nhà đầu tư Hoa Kỳ rằng Việt Nam là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Thay mặt Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn sự chia sẻ của Đại sứ Daniel Kritenbrink về những mất mát của đồng bào khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên sau bão số 12. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng chia sẻ với Chính phủ, nhân dân Hoa Kỳ và gia đình các nạn nhân vụ xả súng gây nhiều thương vong tại nhà thờ ở bang Texas ngày 5/11.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn, với kinh nghiệm hiểu biết sâu về châu Á, Đại sứ Daniel Kritenbrink có thêm những trải nghiệm về đất nước, con người Việt Nam, qua đó đóng góp vào việc mở rộng giao lưu, hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Theo TTXVN/VIETNAM+