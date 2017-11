Thấy vợ ngủ cùng trai trẻ, chồng lao vào đánh chết tình địch

Ngày 9/11, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Đào (sinh năm 1957 ngụ quận Tân Bình, TPHCM) về tội giết người.

Bị cáo Đào tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Đào và chị Thu H. (sinh năm 1970) là vợ chồng, cùng chung sống tại phường 11, quận Tân Bình, TPHCM và có 4 người con chung. Hai vợ chồng Đào làm nghề kinh doanh vải sợi phế liệu.

Đến cuối năm 2016, Đào và chị H. xảy ra mâu thuẫn nên chị H. ra ngoài thuê nhà để làm kho chứa hàng và đưa 4 người con về đây sinh sống.

Khi chuyển ra sống riêng, chị H. thuê anh C. (sinh năm 1978) làm tài xế xe chở hàng và cho anh C. sống chung cùng nhà để tiện cho việc vận chuyển hàng hóa.

Đào thấy chị H. cho anh C. ở cùng nhà nên nghi ngờ chị H. quan hệ tình cảm bất chính với anh C. Do đó, giữa Đào và anh C. phát sinh mâu thuẫn.

Khoảng 19h ngày 21/2, Đào chạy xe máy đến nhà chị H. thuê thì thấy anh C. đang sắp xếp hàng hóa trong nhà nên càng nghi ngờ về mối quan hệ bất chính trên.

Đào yêu cầu được về sống chung nhà với chị H. để gia đình được đoàn tụ nhưng chị H. không đồng ý, dẫn đến việc hai bên xảy ra mâu thuẫn, lớn tiếng với nhau.

Đến khoảng 1h ngày 22/2, Đào trèo tường vào nhà chị H., rồi đi lên phòng ngủ thì phát hiện chị H. và anh C. nằm ngủ dưới sàn nhà. Đào đi xuống bếp lấy một cây gỗ rồi đi lên lại phòng ngủ đánh vào đầu anh C. nhiều cái. Chị H. nghe tiếng động tỉnh dậy cũng bị Đào đánh vào mặt.

Các con của chị H. phát hiện sự việc nên vào can ngăn, đồng thời báo công an địa phương. Công an quận 12 sau đó có mặt để đưa Đào về trụ sở làm việc. Còn anh C. và chị H. được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng anh C. đã tử vong.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Đào thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Bị cáo này nhiều lần òa khóc, cho rằng chứng kiến vợ ngoại tình nên không làm chủ được bản thân, gây ra án mạng. Vợ ông này phủ nhận, khai do làm việc mệt nên nằm ngủ gần với người đàn ông khác chứ không có quan hệ bất chính.

Đại diện Viện KSND TPHCM cho rằng hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, tuy nhiên bị hại có một phần lỗi nên đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đào mức án từ 12 – 14 năm tù.

Sau khi nghị án, nhận thấy vụ án còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ nên HĐXX quyết định trả hồ sơ về cho Viện KSND TPHCM để điều tra xét xử lại.

