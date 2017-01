Phá đường dây bán dâm 1 triệu đồng/lượt "tàu nhanh"

Ngày 1-1-2017, tin từ Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này vừa có quyết định khởi tố Lê Thị Ngọc Hiền (41 tuổi, trú huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) về tội Môi giới mại dâm .

Được biết, do có ngoại hình ưa nhìn, quan hệ xã hội rộng nên Hiền thường tới các tụ điểm ăn chơi hoặc lên mạng xã hội làm quen với các cô gái có ngoại hình đẹp nhưng ăn chơi, lười lao động để thiết lập đường dây bán dâm . Có các cô gái trẻ, đẹp trong tay, Hiền chủ động gặp các "quý ông" để môi giới bán dâm. Khi khách đồng ý, "má mì" này liền đứng ra bố trí khách sạn, nhà nghỉ, tổ chức môi giới bán dâm với giá 1 triệu đồng/lượt cho một cuộc “tàu nhanh”. Hiền thu tiền môi giới 30% cho các cuộc bán dâm.

Sau nhiều ngày lập chuyên án, bí mật theo dõi, cuối tháng 12-2016, lực lượng công an đã ập vào một khách sạn ở TP Vinh, bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Qua khai thác nhanh, 2 cô gái thừa nhận được "má mì" Hiền điều tới phục vụ khách.

Cùng thời gian trên, lực lượng công an đã bắt giữ Hiền khi đang ngồi đợi tại một khách sạn gần đó, thu tang vật gồm tiền và nhiều bao cao su. Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý “má mì” Hiền theo pháp luật.

Theo Hải Vũ

Người lao động