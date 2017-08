Đâm chết bạn vì bị trêu “không biết tán”

Nghi can Nguyễn Doãn Lan tại cơ quan cảnh sát điều tra

Sáng ngày 4/8, Đại tá Phạm Hoài Nam – Trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Doãn Lan (SN 1985, trú xã Hưng Yên Bắc, Hưng Nguyên, Nghệ An) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ việc, tối 31/7, Nguyễn Doãn Lan, Nguyễn Tú Hùng (SN 1984, trú cùng xóm) và một số người bạn có mặt tại nhà văn hóa thôn xem các em nhỏ tập nghi thức đội. Lan trêu một người bạn trong nhóm yêu mà không dám thể hiện tình cảm. Lúc này, anh Hùng cũng trêu Lan không biết tán gái nên 32 tuổi vẫn chưa lấy được vợ. Hai bên lời qua tiếng lại một lúc dẫn đến xô xát.

Bị Hùng đấm vào mặt nhưng được người can ngăn nên Lan bỏ về. Ấm ức vì bị bạn thân đánh, Lan lấy dao nhọn dắt vào người đến nhà văn hóa tìm anh Hùng hỏi cho ra lẽ. Anh Hùng không những không trả lời câu hỏi của Lan mà còn đấm vào mặt thanh niên này. Nguyễn Doãn Lan rút dao đâm một nhát vào cổ khiến nạn nhân gục xuống, tử vong.

Sau khi gây án, Nguyễn Doãn Lan rời khỏi hiện trường. Khoảng 0h30 ngày 1/8, nghe tin anh Hùng chết, Lan về nhà thay quần áo để chuẩn bị bỏ trốn thì bị Công an huyện Hưng Nguyên bắt giữ.

Hoàng Lam