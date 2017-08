Trung Quốc đình chỉ các dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện mới (ảnh minh họa). Ảnh: china.org.cn

Trong Quy hoạch 5 năm lần thứ 13, giai đoạn 2016 - 2020, Trung Quốc sẽ cắt giảm hoặc đình chỉ 150 triệu KW tổng công suất phát điện từ than đá. Các dự án xây mới nhà máy nhiệt điện sẽ được đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ, đồng thời các cơ quan chức năng Trung Quốc sẽ áp dụng những biện pháp xử phạt nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm trong quá trình lập dự án, phê duyệt và vận hành, tất cả các dự án nhiệt điện phi pháp sẽ bị huỷ bỏ.

Bên cạnh đó, hơn 20 triệu KW tổng công suất phát điện từ các nhà máy nhiệt điện có công nghệ lạc hậu cũng sẽ bị cắt giảm, và gần 1 tỷ KW khác sẽ được nâng cấp bằng các công nghệ có khả năng phát thải ô nhiễm ít hơn, tiết kiệm năng lượng hơn và phối hợp hài hoà hơn với sự phát triển năng lượng mới. Chính phủ Trung Quốc dự định sẽ duy trì sản lượng điện than của nước này ở mức dưới 1,1 tỷ KW vào năm 2020.

Tới nay, Trung Quốc đã đạt được nhiều bước tiến vững chắc trong chính sách cắt giảm dần tỷ lệ phát điện bằng than đá trong cơ cấu năng lượng tổng thể quốc gia để giành không gian cho các loại nhiên liệu sạch như khí đốt, năng lượng Mặt trời, thuỷ điện... Than đá sẽ chiếm dưới 58% tỷ trọng tiêu thụ năng lượng vào năm 2020, thấp hơn so với mức trên 60% như hiện nay.

Theo TTXVN/Tin tức