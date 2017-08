Ông Trịnh Xuân Giới giải trình thế nào về khối tài sản liên quan đến Trịnh Xuân Thanh?

Biệt thự hiện gia đình ông Giới vẫn sinh hoạt tại Khu đô thị Ciputra, Tây Hồ- Hà Nội. Ảnh: Đất Việt

Phóng viên muốn biết, cứ gặp cơ quan điều tra!

Cụ thể, theo nguồn tin của Dân trí, hiện nay ông Giới có đứng tên một số tài sản bất động sản tại một số nơi: Hà Nội, Vĩnh Phúc...

Tại Hà Nội, hiện gia đình ông Trịnh Xuân Giới vẫn sinh hoạt tại biệt thự số 24, C2, Khu đô thị Ciputra, Tây Hồ- Hà Nội. Biệt thự này cũng là nơi con ông- Trịnh Xuân Thanh ở trước khi bỏ trốn ra nước ngoài. Các biệt thự trong khu này này, hiện nay, theo đánh giá của các Văn phòng nhà đất ở Hà Nội có giá ít nhất 30 tỷ đồng trở lên.

Tại Vĩnh Phúc, theo thông tin cung cấp cho Dan trí từ Văn phòng đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc, Công ty TNHH Mai Phương do ông Trịnh Xuân Giới làm Chủ tịch đứng tên sở hữu khu đất 3.300 m2 trên đỉnh núi Tam Đảo, thị trấn Tam Đảo gắn liền với tài sản trên đất là khu biệt thự Mai Chi.

Biệt thự Mai Chi trên đỉnh núi Tam Đảo

Biệt thự này được đầu tư lớn, hiện đại, gồm 3 tầng, có cả bể bơi, phòng chiếu phim và nhiều phòng có nội thất rất sang trọng. Tổng giá trị nhà và khu đất trên, theo một số Văn phòng nhà đất tại khu vực này không dưới 100 tỷ đồng.

Thời gian qua, đã có những cố gắng của một số cá nhân để thực hiện mua bán khu đất gắn liền với biệt thự nêu trên nhưng theo Sở Tài nguyên-Môi trường Vĩnh Phúc, do khẳng định khối tài sản này là "có liên quan đến Trịnh Xuân Thanh" nên cơ quan chức năng đã đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc khi phát hiện tổ chức, cá nhân nào có dấu hiện hoặc đề nghị xác nhận chuyển nhượng, giao dịch liên quan đến khu đất và biệt thự trên thì thông báo cho cơ quan công an thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc) hoặc cơ quan CSĐT Bộ Công an, phối hợp giải quyết; không để chuyển dịch bất hợp pháp biệt thự và khu đất nói trên.

Một số nhân chứng là người quen của Trịnh Xuân Thanh cũng khẳng định với Dân trí khu biệt thự này thực chất của Trịnh Xuân Thanh mà nghi phạm này thường xuyên có hoạt động sinh hoạt cá nhân trước khi bỏ trốn.

Một số bức ảnh mà về hoạt động của Trịnh Xuân Thanh tại đây cho thấy, biệt thự này dành cho sinh hoạt gia đình, cá nhân chứ không phải là tài sản, có hoạt động của một doanh nghiệp phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Trả lời phóng viên Dân trí trước đây, ông Trịnh Xuân Giới cũng khẳng định: “Căn biệt thự này vẫn đứng tên Công ty Mai Phương nhưng do người khác điều hành”. Ông cũng nói rằng, “nếu phóng viên muốn có tư liệu gì thì đến gặp cơ quan điều tra”.

Từ vụ cha con Giang Kim Đạt, đặt nghi vấn về quan hệ về tài sản của cha con Trịnh Xuân Thanh

Theo nguồn tin của Dân trí, ông Giới còn có thể sở hữu một số tài sản bất động sản khác mà cơ quan chức năng cũng đang xác minh, làm rõ chủ sở hữu thực sự là gia đình ông Giới hay con ông, Trịnh Xuân Thanh mới là người mua.

Được biết, thời gian qua, ông Trịnh Xuân Giới cũng đã làm việc với cơ quan điều tra để giải trình về những tài sản đứng tên ông, đặc biệt là tòa biệt thự Mai Chi trên đỉnh núi Tam Đảo.

Các giấy tờ cho thấy ông Trịnh Xuân Giới là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Mai Phương, sở hữu khu đất có biệt thự Mai Chi

Hiện cơ quan điều tra chưa cung cấp bất cứ một thông tin nào cho báo chí về các vấn đề sở hữu tài sản trên của ông Giới.

Tuy nhiên, phản ánh, bình luận trong nhiều bài báo của Dân trí, nhiều bạn đọc của Dân trí đã nêu ý kiến là cần phải làm rõ việc nguồn gốc, sở hữu các tài sản mà ông Trịnh Xuân Giới đứng tên nhưng có liên quan đến con ông là Trịnh Xuân Thanh. Bởi vì, với lương hưu của vợ chồng ông Giới rất khó có thể sở hữu những khối tài sản này.

Trong một bài báo trên một tờ báo trước đây, ông Trịnh Xuân Giới còn được mô tả như một người khổ hạnh, đi xe máy cà tàng và phải gom từng kg giấy vụn để làm từ thiện. Nếu như vậy, thật bất ngờ khi trên thực tế, ông đứng tên chủ sở hữu của ít nhất 2 khối tài sản lớn tại Hà Nội và Vĩnh Phúc.

Một số ý kiến rất đáng chú ý được nêu ra là nếu như ông Giang Văn Hiển, bố đẻ của Giang Kim Đạt (Đạt bị kết án tử hình)- người đã bị kết án 12 năm tù trong phiên tòa sơ thẩm tháng 2/2017 vì hành vi "rửa tiền", khi đứng tên các tài sản của con (do tham nhũng mà có) trong vụ án "Tham ô tài sản" tại Tổng công ty TNHH một thành viên Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines), thì nếu ông Giới không chứng minh được tài sản của mình đứng tên là từ thu nhập hợp pháp của ông, thì ông Giới cũng nên bị xem xét, điều tra có đứng tên hộ tài sản cho con ông là Trịnh Xuân Thanh hay không.

Và đáng nói, Trịnh Xuân Thanh cũng đã có một số dấu hiệu tham nhũng, nhận hối lộ, đặc biệt là ở dự án Thanh Hà-Cienco 5 mà một số bị cáo đã có lời khai trước tòa về việc đưa tiền cho Thanh và việc này cũng đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

