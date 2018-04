Mục sở thị biệt thự trăm tỷ của Giám đốc Công an Đà Nẵng

Khu này nằm ven sông Hàn, có hơn 800m đường bờ sông và diện tích mặt nước rộng lớn trải dài từ cầu Rồng sang cầu Trần Thị Lý nằm ở quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Đây được xem là khu biệt thự đẳng cấp, nằm ở vị trí đắc địa, sang trọng bậc nhất Đà Nẵng.

Ngày 20/4, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng sở hữu một căn biệt thự bên trong làng châu Âu và nghi vấn căn biệt thự này là do Vũ "nhôm" tặng. Trả lời Báo Người Lao Động, đại tá Lê Văn Tam khẳng định ông có sở hữu căn biệt thự ở đó nhưng không phải do Vũ "nhôm" tặng.

Khu này được thiết kế đồng bộ theo phong cách châu Âu, gồm 245 nhà phố liền kề 100 m2 và 175 biệt thự diện tích từ 250 m2 - 1.300 m2 trong khuôn viên 23,7 ha. Theo tìm hiểu của phóng viên, giá đất ở làng biệt thự này dao động khoảng từ 52 đến 60 triệu/1m2.. Như vậy, theo thông tin loan truyền trên mạng xã hội, căn biệt thự của ông Tam nằm trên đường Hoa Phượng 2 với diện tích hơn 1.000 m2 và theo giá đất và vật liệu xây dựng phải trên 100 tỉ đồng.

Làng biệt thự này được xem là khu phố sang trọng bậc nhất Đà Nẵng

Được xây khép kín, có 3 cổng ra vào và được bảo vệ túc trực 24/24 giờ

An ninh ở khu biệt thự này luôn được thắt chặt để bảo đảm cho dân cư sinh sống bên trong, bảo vệ không cho phép người lạ vào bên trong nếu không có lý do chính đáng.

Ở đây có khu nhà phố liền kề và khu biệt thự

Được thiết kế khép kín, rào chắn toàn bộ khu vực hơn 23 ha

Khối nhà biệt thự với hướng nhìn ra bờ sông Hàn hiện có giá thị trường 50-60 triệu đồng/m2 đất

Bên trong các căn biệt thự được xây dựng sẵn với trị giá lên đến 100 tỉ đồng

Mỗi căn biệt thự có diện tích khoảng từ 250 -1.300 m2

Đại tá Lê Văn Tam xác nhận ông có sở hữu căn biệt thự ở đây nhưng không phải do Vũ "nhôm" tài trợ.

Thông tin lan truyền trên mạng cho thấy căn biệt thự của đại tá Tam nằm trên đường Hoa Phượng 2 với diện tích hơn 1.000 m2 ước lượng giá thị trường khoảng hơn 100 tỉ đồng.

Được sở hữu biệt thự ở đây là mơ ước của nhiều người

