Vụ tàu đâm sập cầu: Phá bỏ toàn bộ cây cầu

Thanh Hóa:

Theo kết luận của ông Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cầu bắc qua sông Hoàng, xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương có kết cấu phần trên là dầm T bê tông cốt thép và trụ cầu dạng cột khung bê tông cốt thép; chiều dài cầu 108m, chiều rộng phần xe chạy 4m, gồm 9 nhịp được xây dựng từ năm 1985.

Cầu sông Hoàng dài 108m, gồm 9 nhịp đã bị tàu đâm sập 4 nhịp

Do xây dựng từ lâu với chế độ bảo trì chưa tốt, lại ở vùng bị ảnh hưởng của thủy triều có biên độ tương đối lớn (khoảng l,5m). Cầu đã bị xuống cấp, hư hỏng nặng và đã được đưa vào danh sách cầu yếu, hạn chế tải trọng phương tiện qua lại.

Hiện nay, cầu mới qua sông Hoàng cách cầu cũ 200m về phía thượng lưu cầu đã được khởi công xây dựng, theo kế hoạch đến tháng 10/2018 hoàn thành. Trong thời gian xây dựng cầu mới, cầu cũ được sử dụng để đảm bảo giao thông.

Như Dân trí đã thông tin, vào hồi 4h ngày 21/7, cây cầu bắc qua sông Hoàng đã bị sự cố sập 4 nhịp giữa sông. Công an huyện Quảng Xương xác định nguyên nhân gây sập cầu là do tàu xi măng lưới thép của tư nhân chở vật liệu cát neo tránh bão số 2 bị đứt dây neo, trôi tự do va đổ trụ cầu; sự cố sập cầu xảy ra trong đêm có gây thiệt hại về tài sản nhưng không gây chết người.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, UBND huyện Quảng Xương, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh Thanh Hóa cùng các ngành, các cấp và nhà thầu thi công đã kịp thời có biện pháp rào chắn, đặt biển cảnh báo, hướng dẫn giao thông để nhân dân đi theo cầu tạm phục vụ thi công cầu chính (gọi tắt là cầu công vụ). Tuy nhiên chưa có biện pháp đảm bảo an toàn lưu thông cho xe đạp, xe máy...

Để khắc phục nhanh sự cố gây chia cắt giao thông và phục vụ cho nhân dân qua lại sông Hoàng được thuận tiện và an toàn trong mọi điều kiện thời tiết, cần rút ngắn thời gian thi công và đưa công trình khai thác sử dụng trước ngày 31/1/2018.

Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu, UBND huyện Quảng Xương chỉ đạo nhà thầu tập trung thi công bổ sung ngay các hạng mục thanh ngang, mặt cầu, lan can, điện chiếu sáng, đường lên xuống cầu của cầu công vụ để đảm bảo cho nhân dân đi qua cầu an toàn.

Thường xuyên phải bố trí ít nhất 2 cán bộ hướng dẫn đảm bảo tuyệt đối không xảy ra tai nạn lao động. Giao Ban quản lý dự án đôn đốc nhà thầu trình và duyệt phương án đảm bảo giao thông và là cơ sở để bổ sung hợp đồng sau này.

Trước mắt, việc lưu thông của người dân địa phương được bố trí qua cầu công vụ, gần hiện trường cầu sập

Để đảm bảo giao thông thủy tuyến sông Hoàng, thống nhất phá dỡ toàn bộ cầu cũ qua sông Hoàng đã bị sập và thanh thải lòng sông, chi phí được tính vào dự án đầu tư xây dựng công trình cầu qua sông Hoàng.

Đồng ý bổ sung thêm bệ đúc dầm bê tông dự ứng lực (hiện chỉ có 1 bệ) để đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian hoàn thành công trình; rà soát bổ sung các nội dung công việc trên vào dự án trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Yêu cầu nhà thầu thi công tập trung nhân lực, thiết bị thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trước ngày 31/1/2018; phối hợp với UBND các xã trên địa bàn để luôn luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện qua sông trong điều kiện đi chung với cầu công vụ...

UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo, tổ chức điều tra để xử lý nghiêm chủ và người lái tàu vi phạm pháp luật gây sự cố sập cầu.

Duy Tuyên