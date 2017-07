Công an điều tra vụ tàu đâm sập cầu

Thanh Hóa:

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, sáng ngày 21/7, người dân địa phương phát hiện cầu sông Hoàng nằm trên địa phận xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) bị sập nhiều nhịp giữa sông.



Cây cầu bị đâm sập 4 nhịp

Ngay sau khi nắm bắt thông tin về vụ cầu sông Hoàng bị sập bất thường, Công an huyện Quảng Xương đã vào cuộc điều tra.

Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan Công an xác định, nguyên nhân dẫn tới vụ sập cầu là do tàu chở cát (làm bằng xi măng) do ông Phạm Tiến Hưng (41 tuổi), ở xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương làm chủ tàu, đâm va.

Cụ thể, chiếc tàu nêu trên bị đứt dây neo nên đã trôi tự do và đâm vào chân cầu khiến 4 nhịp cầu bị đổ sập xuống sông, đồng thời, chiếc tàu chở cát cũng bị chìm ngay dưới chân cầu.



Rào chắn cảnh báo cầu bị sập

Do không phát hiện cầu bị sập nên một phụ nữ đi xe máy trên cầu đã bị rơi xuống sông và được người dân cứu kịp thời, đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Cầu sông Hoàng bị đâm sập khiến hàng trăm hộ dân khu vực 2 bên bờ sông bị cô lập hoàn toàn. Hiện tại, ngành chức năng và chính quyền địa phương đã bố trí cho người dân lưu thông qua cây cầu tạm của một công trình xây dựng cách hiện trường cầu bị sập khoảng 500m.

Được biết, chiếc tàu này hiện chưa có đăng ký, đăng kiểm, đã bị Công an huyện Quảng Xương bắt giữ và xử phạt hành chính 15 triệu đồng về hành vi khai thác cát trái phép vào ngày 26/6/2017.

Người dân hai bên bờ sông được bố trí đi qua cây cầu tạm gần hiện trường

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc tàu trên do ông Dương Đình Hùng (39 tuổi), ở xã Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa điều khiển đang chở khoảng 20m3 cát.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Phòng Cảnh sát Đường thủy, Thanh tra Sở Giao thông vận tải và Công an huyện Quảng Xương đã nhanh chóng đến hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương lập rào chắn cảnh báo nguy hiểm 2 hai bên đầu cầu.

Duy Tuyên