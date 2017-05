Vụ Tân Sơn Nhất mất điện: Tủ máy cắt nội bộ gặp sự cố

TPHCM:

Công ty điện lực Tân Bình (TPHCM) đã có công văn trả lời Báo Dân trí về các thông tin liên quan đến sự cố mất điện tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Trưa 6/5, ông Bùi Trung Kiên, Giám đốc Công ty điện lực Tân Bình (TPHCM) đã có công văn trả lời Báo Dân trí về các thông tin liên quan đến sự cố mất điện tại sân bay Tân Sơn Nhất. Nội dung văn bản nêu rõ: "Căn cứ vào tình hình vận hàng lưới điện trung thế trên địa bàn quận Tân Bình, Công ty điện lực Tân Bình đã rà soát tình hình cung cấp điện và kính phản hồi thông tin tình hình cung cấp điện cho khu vực sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất trong thời gian giữ điện từ 29/4 - 2/5 như sau: Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất được cấp điện từ 2 tuyến trung thế 22kV từ 2 trạm TG 110kV Tân Sơn Nhất (nguồn chính) và trạm TG 110kV Hóa Xa (nguồn dự phòng), 2 tuyến trung thế hoạt động bình thường không ghi nhận bất kì sự cố nào trong suốt thời gian giữ điện Lễ và cho đến nay.

Về nguyên nhân dẫn đến sự cố mất điện gây ảnh hưởng đến tới an ninh an toàn hàng không tại Tân Sơn Nhất. Văn bản của điện lực Tân Bình nêu: "Sự cố mất điện trong nội bộ sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Công ty điện lực Tân Bình đã được lãnh đạo sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất thông tin: Sự cố mất điện xảy ra lúc 0h56 ngày 1/5, thời gian mất điện khoảng 9 phút, nguyên nhân do tủ máy cắt nội bộ trong nhà ga thuộc sự quản lý vận hành của sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất. Ngày 2/5 không có sự cố nổ trạm điện. Công ty điện lực Tân Bình vẫn đang thường xuyên liên hệ với sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất và sẵn sàng hồ trợ sân bay trong quá trình khôi phục máy cắt bị sự cố trên".

Sự cố mất điện tại sân bay Tân Sơn Nhất được xác định là gây nguy cơ mất an ninh an toàn hàng không tại Tân Sơn Nhất. (Ảnh Châu Như Quỳnh).

Trước đó, năm 2014, sự cố mất điện đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bay đường dài Hồ Chí Minh (ACC Hồ Chí Minh) gây “tê liệt” hệ thống điều hành bay tại Tân Sơn Nhất và toàn Vùng Thông báo bay Hồ Chí Minh.

Sự cố kéo dài trong hơn 1 tiếng đồng hồ đã uy hiếp nghiêm trọng an toàn hàng không, làm ảnh hưởng tới 92 chuyến bay trong nước và quốc tế. Nguyên nhân được nhận định là do kíp trưởng trực điện tại ACC Hồ Chí Minh đã thực hiện sai thao tác kỹ thuật khi xử lý tình huống bộ lưu điện UPS bị hỏng, gây “sập” toàn bộ hệ thống.

Trung Kiên