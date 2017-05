Nổ trạm biến áp, sân bay Tân Sơn Nhất mất điện suốt 40 phút

Sự cố nói trên xảy ra lúc 0h55' đến 2h34', rạng sáng ngày 2/5 - đúng vào cao điểm của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Theo nguồn tin, khi đó, sân bay Tân Sơn Nhất bị mất điện kéo dài suốt 40 phút, trong đó có 14 phút là mất điện toàn phần trong hệ thống nhà ga sân bay. Nhiều chuyến bay đến và đi từ sân bay này đã bị đình trệ.

Vào thời điểm xảy ra sự cố, bộ phận kỹ thuật tại sân bay đã kích hoạt hệ thống điện dự phòng nhưng hệ thống này không đáp ứng được yêu cầu khai thác tại sân bay. Cụ thể, hệ thống ống lồng không hoạt động được, các chuyến bay đến phải di tản khách xuống máy bay bằng xe thang và sử dụng ô tô chở khách vào nhà ga.

Sân bay Tân Sơn Nhất bị mất điện suốt 40 phút vào rạng sáng ngày 2/5

Để làm rõ hơn về sự việc này, ngày 5/5 PV Dân trí đã liên hệ qua điện thoại với ông Đặng Tuấn Tú - Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất nhiều lần nhưng không nhận được phản hồi.

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV Dân trí, nhà chức trách hàng không Việt Nam đã xác nhận sự cố mất điện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất xảy ra rạng sáng ngày 2/5. Nhà chức trách hàng không đánh giá, đây là sự cố kỹ thuật. Thời gian mất điện kéo dài đã ảnh hưởng tới an ninh an toàn hàng không tại Tân Sơn Nhất.

Nhà chức trách hàng không cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do nổ trạm biến áp dẫn tới mất điện trong nhà ga sân bay.

Cần phải nhấn mạnh rằng, vấn đề an ninh an toàn tại các cảng hàng không-sân bay đặc biệt quan trọng. Đây là các cửa khẩu khẩu hàng không, điểm trung chuyển của lượng hành khách rất lớn. Trong khi đó Tân Sơn Nhất, với vai trò là cảng hàng không lớn nhất Việt Nam hiện nay, việc đảm bảo an ninh an toàn càng bức thiết.

Ngày 24/4 vừa qua, trong Chỉ thị số 1897/CT-CHK về việc triển khai công tác bảo đảm an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ trong dịp nghỉ lễ 30/4-15, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các Cảng vụ hàng không khu vực tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại cảng hàng không, sân bay nhằm bảo đảm khả năng phục vụ cao nhất cho các chuyến bay, hành khách trong thời gian cao điểm.

Cục Hàng không yêu cầu các lực lượng kịp thời phát hiện các sự việc, sự cố uy hiếp hoặc tiềm tàng nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay và báo cáo, đề xuất phương án xử lý. Duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 để bảo đảm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về an toàn hàng không và các dịch vụ tại các cảng hàng không, sân bay.

Năm 2014, sự cố mất điện đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bay đường dài Hồ Chí Minh (ACC Hồ Chí Minh) gây “tê liệt” hệ thống điều hành bay tại Tân Sơn Nhất và toàn Vùng Thông báo bay Hồ Chí Minh. Sự cố kéo dài trong hơn 1 tiếng đồng hồ đã uy hiếp nghiêm trọng an toàn hàng không, làm ảnh hưởng tới 92 chuyến bay trong nước và quốc tế. Nguyên nhân được nhận định là do kíp trưởng trực điện tại ACC Hồ Chí Minh đã thực hiện sai thao tác kỹ thuật khi xử lý tình huống bộ lưu điện UPS bị hỏng, gây “sập” toàn bộ hệ thống.

Châu Như Quỳnh