Tặng “nhà di động” cho 14 hộ dân mất nhà do sạt lở

Đầu giờ chiều 25/4, ông Trương Trọng Nghĩa - Phó Trưởng đại diện cơ quan phía Nam, Hội chữ thập đỏ Việt Nam cùng ông Ngô Văn Sở - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh An Giang đến thăm hỏi và hỗ trợ khẩn cấp cho 14 hộ dân có nhà bị sụp xuống sông vào sáng 22/4.

Phần quà Hội chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng các hộ dân bị mất nhà ngoài căn nhà di động có diện tích 4mx6m có khả năng chống thấm, chịu nhiệt cao thì còn một bộ dụng cụ gồm xẻng, cưa, búa, dây thừng… và nhiều vật dụng cần thiết khác.

Ông Nguyễn Hùng Ban - một trong 14 hộ dân có nhà bị tuột xuống sông chia sẻ: "Mấy ngày qua cả gia đình tôi đến ở nhờ một người quen, chật vặt, khó khăn lắm. Món quà này rất ý nghĩa cho bà con "không còn nơi gối đầu" như chúng tôi. Rất mong Nhà nước sớm có phương cách hỗ trợ để bà con chúng tôi có nơi ở ổn định vì số tiền hỗ trợ 40 triệu đồng, nếu lấy hết cất nhà rồi lấy gì ăn?".

Sau phần trao quà, ông Nghĩa hỏi han, trong một tháng tới, bà con cần nhất những thứ gì? Những người mất nhà cho biết, gia đình cần gạo, nước uống, nhu yếu phẩm và cần một ít tiền trang trải cuộc sống hàng ngày... Tuy nhiên điều người dân mong mỏi nhất hiện nay là chính quyền địa phương sớm thực hiện khu dân cư và có chính sách hỗ trợ, cho vay tiền để cất nhà, ổn định cuộc sống.

Ông Nghĩa ghi nhận ý kiến người dân và cho biết, Hội chữ thập đỏ sẽ khẩn trương vận động các mạnh thường quân, sớm mang những phần quà mà bà con vùng sạt lở đang cần. Dịp này, Hội chữ thập đỏ tỉnh An Giang tặng 2 triệu đồng/hộ có nhà bị sụp xuống sông.

Theo báo cáo của UBND huyện Chợ Mới, tính đến cuối giờ chiều tình hình sạt lở không có dấu hiệu sạt lở thêm. Qua công tác vận động, địa phương đã di dời 108 hộ đến nơi ở an toàn (với 464 nhân khẩu). Trong số 108 hộ có 19 hộ giàu, 36 hộ khá, 43 hộ trung bình, 07 hộ khó khăn, 01 hộ cận nghèo và 02 hộ nghèo.

Dù tình hình diễn biến sạt lở chưa có dấu hiệu mới, tuy nhiên UBND huyện vẫn tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng của huyện và xã ứng trực 24/24 (10 - 20 người/ ngày) để theo dõi diễn biến và cảnh báo tình hình sạt lở nhằm ứng phó kịp thời khi có tình huốngxấu xảy ra; đảm bảo tình hình an ninh trật, an toàn giao thông.

Tính đến thời điểm hiện tại, địa phương đã chi hỗ trợ cho 58 hộ đã di dời và bị sạt lở là 2 tỷ 300 triệu đồng từ ngân sách Trung ương và ngân sách huyện. Mặt khác, huyện đã cho 14 hộ bốc thăm, nhận nền xong.

Theo UBND huyện Chợ Mới cho biết, trong mấy ngày qua, nhiều tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh đến hỗ trợ tiền mặt và hiện vật, quy thành tiền hơn 432 triệu đồng, giúp cho các hộ dân vùng sạt lở.

Thêm một tuyến đường liên xã xuất hiện vết nứt dài 200m

Trong lúc vụ việc sạt lở nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường liên xã ven sông Hậu (xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ mới) chưa khắc phục xong thì mới đây cũng trên địa bàn huyện này một tuyến đường liên xã khác bất ngờ xuất hiện vết nứt chạy dài 200m…

Tối 25/4, trao đổi với PV Dân trí ông Trương Trung Lập cho biết, sáng nay ông cùng lãnh đạo tỉnh An Giang, đơn vị quan trắc Sở TN - MT đến khảo sát thực tế vết nứt xuất hiện trên tuyến đường liên xã Kiến Thành đi Kiến An (huyện Chợ Mới). Sau khi khảo sát, Phó Chủ tịch tỉnh An Giang Lâm Quang Thi chỉ đạo ngay đơn vị quan trắc thuộc Sở TN-MT An Giang đến khảo sát xem cặp bờ sông có hàm ếch hay hố xoáy gì không để có biện pháp ứng phó.

Tuyến đường liên xã cặp sông Ông Chưởng xuất hiện vết nứt chạy dài khoảng 200m (ảnh: CTV)

Theo ông Lập, đoạn nứt kéo dài trên dưới 200m. Hiện tại chính quyền địa phương đã phong tỏa không cho xe tải qua lại, đồng thời cho tháo dỡ 4 nhà dân nằm trong khu vực này. Ngoài ra, địa phương đã đặt biển báo nguy cơ sạt lở, khi nào có kết luận của cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương mới tính đến phương án di dời dân.

Hiện chính quyền địa phương đã phong tỏa tuyến đường không cho ô tô qua lại, đồng thời cho tháo dỡ 4 căn nhà (ảnh CTV)

Được biết, đoạn đường xuất hiện vết nứt thuộc ấp Kiến Quới 1, đoạn đường này nằm cặp sông Ông Chưởng. Con sông này là một nhánh nối giữa sông Hậu và sông Tiền.

Nguyễn Hành