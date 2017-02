Có hay không việc An Giang bắn pháo hoa đón giao thừa?

An Giang:

Theo chia sẻ mạng xã hội, màn bắn pháo hoa được trình diễn tại TP Long Xuyên và trong chương trình văn nghệ đón giao thừa Tết Đinh Dậu 2017. Nhiều người xem còn bình luận màn bắn pháo hoa của An Giang tệ nhưng một số khác thì cho rằng “có còn hơn không”…

Hình ảnh được cho là màn bắn pháo hoa trong đêm giao thừa ở An Giang (cắt từ clip Yutube)

Xung quanh thông tin An Giang bắn pháo hoa trong đêm giao thừa, PV Dân trí đã trao đổi với ông Phạm Sơn – Chánh văn phòng UBND tỉnh An Giang. Ông Sơn cho biết: "Chúng tôi khẳng định không có chuyện An Giang bắn pháo hoa, vì việc này Trung ương có chỉ đạo rồi. Tuy nhiên trong tiết mục cuối cùng của chương trình văn nghệ đón giao thừa năm Đinh Dậu, đơn vị tổ chức sự kiện có màng trình diễn một loại pháo sáng, không phải pháo hoa".

Ngoài ra, ông Sơn còn thông tin thêm, năm nay trên địa bàn An Giang xuất hiện một loại pháo mới. Khi viên pháo được ném xuống đất sẽ phát ra tiếng nổ và ánh sáng nhưng không có xác pháo. Hiện công an đã bắt được một số đối tượng sử dụng loại pháo này trong mấy ngày tết vừa qua.

Trong bảng kế hoạch chương trình chào năm mới của An Giang có phần bắn pháo hoa...

Trong khi đó, một bạn đọc đã cung cấp cho PV Dân trí bảng kế hoạch về chương trình nghệ thuật tổng hợp chào năm mới của An Giang với chủ đề “An Giang chào Xuân Đinh Dậu 2017” do ông Nguyễn Văn Lên - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch ký duyệt vào ngày 23/01/2017.

Trong bảng kế hoạch ghi rõ, chương trình văn nghệ có 12 tiết mục, trong đó có kỹ sảo: Hoa đăng sáng Xanh đỏ (10 quả) tại tiết mục thứ 1 và Hiệu ứng Giàn Vuông: 200 ống (pháo hoa tầm thấp), hiệu ứng pháo hoa 70 ly: 40 quả. Thời gian thực hiện là vào cuối chương trình, lúc 22h05 phút đêm giao thừa.

Nguyễn Hành