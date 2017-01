Không pháo hoa, giao thừa đậm chất văn hoá Việt

Tại Hội An (Quảng Nam), lần đầu tiên ánh sáng laze nghệ thuật được trình diễn trên những bức tường rêu phong phố cổ.

Lễ hội ánh sáng "sắc màu Hội An" đẹp rực rỡ trong đêm giao thừa Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017

Những màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật đẹp kỳ diệu khắp không gian phố cổ ở khu vực Chùa Cầu, Công viên Kazik, góc phố Lê Lợi - Nguyễn Thái Học...ngay sau khi tiếng pháo thăng thiên cùng tiếng chuông đồng vọng từ các di tích, đình chùa rộn rã báo hiệu thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới náo nức lòng người. Trước đó, tại Quảng trường Sông Hoài, chương trình biểu diễn nghệ thuật đón giao thừa, chào Xuân Đinh Dậu 2017 thu hút đông đảo người xem với các tiết mục đậm chất bản sắc văn hóa địa phương.

Lễ hội ánh sáng lần đầu tiên được tổ chức ở Hội An khai mạc trong đêm giao thừa Tết nguyên đán Đinh Dậu.

Rất nhiều du khách nước ngoài cùng đón Tết cổ truyền của Việt Nam với người dân Hội An, cùng chúc nhau mọi điều tốt đẹp khi năm mới vừa sang, tràn đầy hy vọng. "Rất sáng tạo! Rất ấn tượng! Tôi đã cảm ơn người bạn giới thiệu cho tôi thành phố này trong kỳ nghỉ của tôi. May mắn là tôi còn được đến đây Tết của người Việt Nam" - Emilia, một du khách người Đức, chia sẻ cảm nhận khi vừa trải nghiệm thưởng lãm lễ hội ánh sáng và đón giao thừa Tết nguyên đán ở Hội An.

Rất nhiều khách Tây cùng đón tết Ta với người dân phố cổ Hội An

Nhiều hoa đăng được thả xuống sông Hoài mang theo lời nguyện cầu mọi điều tốt đẹp trong thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới

Khánh Hiền