Bão Damrey làm 20 người chết, 17 người mất tích

37 người chết và mất tích do bão số 12 (Ảnh minh họa: Viết Hảo).

20 người chết do bão số 12, trong đó, Bình Định: 5 người (2 người chết là do tàu vận tải gặp sự cố); Lâm Đồng: 3 người (do sập nhà); Khánh Hòa: 12 người.

Hiện vẫn còn 17 người mất tích do bão số 12 trong đó, Bình Định: 14 người (11 người là do gặp sự cố tàu vận tải); Phú Yên: 1 người; Khánh Hòa: 2 người.

Sau càn quét nhiều giờ trên đất liền, bão số 12 đã làm 23.755 ngôi nhà bị tốc mái và hư hỏng, trong đó: Bình Định 54 nhà; Phú Yên: 7.917 nhà; Khánh Hòa: 15.838 nhà.

Ngoài ra, bão số 12 còn làm 531 nhà bị sập, trong đó: Bình Định: 18 nhà; Phú Yên: 19 nhà; Khánh Hòa: 494 nhà.

Bão số 12 khi vào bờ cường độ mạnh lên, sóng biển lúc bão đổ bộ gần bờ biển rất cao, chính vì vậy đã nhấn chìm 40 tàu thuyền (Bình Định: 10 tàu, Phú Yên 30 tàu).

Nguyễn Dương