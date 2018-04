Kinh nghiệm nhập cảnh Thái Lan cho chuyến du lịch 30/4 sắp tới

Tuy nhiên thủ tục nhập cảnh vào đất nước này vẫn còn làm cho nhiều người bối rối. Nếu bạn đang cần những hướng dẫn cụ thể về việc nhập cảnh Thái Lan cho chuyến đi sắp tới thì sẽ không thể bỏ qua những thông tin dưới đây.

Có nhiều lưu ý quan trọng khi nhập cảnh Thái Lan

Bạn sẽ được ở Thái Lan bao nhiêu ngày?

Theo quy định, công dân Việt Nam được nhập cảnh Thái Lan 30 ngày đổ lại không cần visa.

Theo đó công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông vẫn được nhập cảnh và cư trú Thái Lan mà không cần xin visa với thời hạn lưu trú 30 ngày, không phân biệt mục đích nhập cảnh.

Tuy nhiên sau thời hạn miễn thị thực kết thúc (30 ngày đối công dân Việt Nam), nếu muốn quay lại Thái Lan, công dân nước ngoài sẽ phải xin thị thực tại Sứ quán Thái Lan ở nước ngoài, thay vì nối thị thực tại cửa khẩu như trước.

Bởi vậy nếu bạn đơn thuần muốn vi vu khám phá Thái Lan thì hãy lên lịch trình cho mình thật chi tiết. Bạn có thể đặt mua vé máy bay khứ hồi trong vòng 2 đến 3 tuần, thâm chí một tháng nhé.

Cần chuẩn bị những giấy tờ gì để nhập cảnh?

Tại thời điểm hiện tại, việc nhập cảnh Thái Lan đang bị siết chặt hơn, nhất là nhập cảnh bằng đường bộ. Chúng ta vẫn có thể du lịch Thái không cẩn visa. Nhưng bạn cần phải chứng mình được mục địch du lịch của mình, nếu không việc nhập cảnh hoàn toàn có thể bị từ chối đấy nhé.

Bởi vậy, trước khi đến sân bay, bạn cần chuẩn bị một hồ sơ mang thật đầy đủ các loại giấy tờ sau:

Hộ chiếu

Hộ chiếu là loại giấy tờ cực quan trọng đối việc xuất ngoại. Bạn cần kiểm tra và đảm bảo rằng hộ chiếu của mình còn hiệu lực trên 6 tháng nhé. Nếu hộ chiếu của bạn có nhiều mốc xuất cảnh rồi thì hải quan cũng sẽ nhìn bạn bằng con mắt thiện cảm hơn và dễ dàng hơn. Thậm chí họ chỉ nhìn thoáng qua rồi đóng dấu cái bụp thôi, không quá khắt khe bao giờ.

Cùng với đó bạn cần cả CMND nữa nhé. Tốt nhất là đề phòng mang theo cả bản sao và bản scan nhỡ mất giấy tờ. Mẹo hay là:

In bản sao Hộ chiếu và CMND ra nhiều bản

Lấy điện thoại chụp lại Hộ chiếu và CMND (cả 2 mặt) để khi cần đến bạn chỉ việc in ra.

Hãy đảm bảo hộ chiếu còn hiệu lực trên 6 tháng

Vé máy bay hay vé xe khứ hồi

Vé máy bay là thứ quan trọng nhất và đầu tiên bạn tuyệt đối không được quên. Bởi nhất định phải có vé máy bay khứ hồi thì mới nhận được sự cho đồng ý của hải quan cho phép nhập cảnh.

Khi mua vé máy bay đi Thái Lan tại ABAY bạn sẽ được nhân viên khuyên rằng nên lưu sẵn file vé điện tử dạng ảnh hoặc pdf vào điện thoại. Hoặc bạn có thể in ra để thuận tiện hơn khi xuất trình cho hải quan. Trong vé thì quan trọng nhất vẫn là vé rời khỏi Thái Lan nhé. Có thể là vé về Việt Nam hoặc vé đi tiếp nước khác nhưng miễn là phải có vé thể hiện việc bạn sẽ rời khỏi Thái Lan.

Tương tự đó đi đường bộ bạn cũng phải có vé xe khách rời Thái Lan với ngày rời đi cụ thể.

Xác nhận chỗ ở, đặt phòng khách sạn

Nếu bạn đến và sẽ ở cùng người thân hoặc bạn bè thi bạn cần nhờ họ viết thư mới có ghi tên người được mời là bạn đến chơi. Hãy nhớ ghi cụ thể địa chỉ tại Thái Lan nhé.

Còn nếu bạn đã đặt khách sạn thì cứ yên tâm lưu mã xác nhận khi đặt. Cẩn thận hơn là bạn có thể in ra 2 bản rồi cất vào những nơi khác nhau phòng khi trường hợp bất trắc. Các trang web đặt phòng uy tín có thể kể đến như Agoda, Booking, Ivivu…

Thông tin mang theo 20.000 baht mới được nhập cảnh Thái Lan có xác thực hay không?

Thông tin du khách nước ngoài tại một số sân bay ở Thái Lan có thể bị các nhân viên hải quan yêu cầu xuất trình số tiền mặt 20.000 baht (khoảng 14,6 triệu đồng) mới được nhập cảnh đã được bà Napasorn Kakai, Giám đốc Tổng cục Du lịch Thái Lan xác thực.

Không phải mọi du khách đều phải chứng minh tài chính

Tuy nhiên, không phải mọi du khách đều phải chứng minh tài chính. Và tùy từng trường hợp, bộ phận hải quan sẽ có những yêu cầu cụ thể. Được biết yêu cầu du khách chứng minh tài chính này là nhằm tránh tình trạng lao động trái phép nhập cư vào Thái Lan.

Đến nay, Tổng cục du lịch Thái Lan chưa ghi nhận trường hợp du khách Việt Nam nào bị từ chối nhập cảnh do quy định 20.000 baht tiền mặt.

Vậy làm thế nào để tránh rơi vào tình trạng bị nhân viên hải quan "thăm hỏi"?

Thông thường nếu bạn đi gia đình hoặc nhóm đông người thì tỷ lệ bị “hỏi thăm” sẽ rất thấp, còn nếu đi một mình, nhất là các bạn nữ thì có thể sẽ bị hỏi kỹ lưỡng hơn.

Nếu có điều kiện và kinh tế đủ thì cứ chuẩn bị đủ số tiền 20.000 bath. Còn nếu không thì bạn nên:

In toàn bộ booking khách sạn ở Thái; in lịch trình di chuyển bằng tiếng Anh; in sẵn vé khứ hồi; có sẵn các thẻ visa; chuẩn bị một lượng tiền vừa đủ.

Ở khu vực xuất/ nhập cảnh bạn cần:

Ăn mặc lịch sự, sáng sủa.

Trật tự xếp hàng, không chen ngang ngửa

Đưa hộ chiếu bằng hai tay, chủ động cười tươi, nhìn thẳng.

Nếu bị hỏi về tiền, hãy nói “yes” với vẻ tự tin nhất. Cứ tự tin là họ cho qua. Nếu gặp nhân viên khó tính đòi chứng minh, nếu tiền trong ví không đủ thì nhẹ nhàng giải thích theo kiểu “Tiền vé tôi đã thanh toán rồi; tiền phòng cũng đã thanh toán; có sẵn thẻ visa trong ví”.

Thậm chí nhiều bạn chia sẻ bên cửa khẩu xuất cảnh Campuchia có dịch vụ cho thuê tiền. Nghe nói bên Campuchia sẽ có người cho bạn thuê tiền (có thể thuê đủ 20.000 baht hoặc thuê số tiền bạn thiếu), khi bạn nhập cảnh xong bên Thái thì nhân viên của họ sẽ đứng thu lại tiền thuê.

Thực ra cũng không quá khó khăn nên bạn đừng quá lo lắng. Cứ tự tin nhé!