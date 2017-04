Nga cấp vũ khí đặc trị Tomahawk cho Syria

Cấp vũ khí đặc trị

Tuyên bố này được ông Viktor Ozerov, Chủ tịch Ủy ban về Quốc phòng và An ninh của Hội đồng Liên bang Nga cho biết. "Chúng ta có thể cung cấp các hệ thống phòng không cho Syria dựa trên cơ sở ưu tiên, do vậy, ngành công nghiệp quốc phòng sẽ không phải nhận thêm gánh nặng nào. Cũng không có gì đặc biệt đối với sự hỗ trợ như vậy cả, vì Syria đang ở trong cuộc chiến với những kẻ khủng bố, và Nga giúp họ chống lại khủng bố. Làm như vậy không vi phạm các chuẩn mực của pháp lý quốc tế và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, các hệ thống phòng không không phải là vũ khí tấn công mà là trang bị phòng thủ", ông Viktor Ozerov nhấn mạnh.

Hệ thống phòng không Buk-M3.

Dù tuyên bố về khả năng cấp vũ khí phòng không cho Syria nhưng ông Viktor Ozerov không cho biết đó là hệ thống nào, tuy nhiên theo nhận định của trang Southfront, rất có thể vũ khí đang được Nga tính đến là phiên bản hiện đại nhất Buk-M3.

Cách đánh chặn

Theo nguồn tin này, sở dĩ phương án Buk-M3 được Nga tính đến do đặc tính chuyên trị chiến đấu cơ và tên lửa hành trình của hệ thống phòng không này. Một số thông tin rò rỉ cho biết, cấu trúc của mỗi tổ hợp tên lửa Buk-M3 cũng giống như các biến thể Buk trước đó, bao gồm xe chỉ huy, xe radar, xe vận chuyển-phóng tự hành và xe phóng chấp hành kiêm tiếp đạn.

Tuy nhiên, Buk-M3 vượt trội hơn những phiên bản trước không chỉ nhờ tầm bắn xa hơn của tên lửa mà còn ở khả năng mang được nhiều tên lửa hơn trên bệ phóng cùng với khả năng phát hiện và theo dõi đồng thời 36 mục tiêu bay.

Về đạn tên lửa, Buk-M3 sử dụng loại đạn tên lửa 9M317M, biến thể hiện đại hóa của tên lửa 9M317, được Viện nghiên cứu khoa học NIIP phát triển cho cả lục quân và hải quân Nga.

Tên lửa 9M317M được bắt đầu được phát triển từ những năm 2000 và lần đầu tiên được giới thiệu tại cuộc triển lãm quốc tế Defendory International 2006 ở Hy Lạp, có tầm phóng được nâng lên tới 70km, độ cao 35km, với vận tốc siêu thanh gần Mach 10.

Đạn 9M317M sử dụng nhiên liệu rắn, có chiều dài 5,08 m, đường kính 0,36 m và sải cánh 0,82 m. Tên lửa có khả năng tiêu diệt mục tiêu bay với tốc độ tối đa 3.000m/s (10.800km/h, tương đương gần Mach10), ở cự ly xa đến 2,5-70km và độ cao từ 15m tới 35km.

9M317M được lắp đầu tự dẫn đa chế độ gồm chế độ quán tính có hiệu chỉnh vô tuyến pha giữa và radar di động doppler chủ động ở pha cuối. Nó có đầu đạn nặng 62kg, áp dụng phương thức nổ cận đích, tạo chùm mảnh định hướng để tăng xác suất tiêu diệt mục tiêu trong môi trường bị nhiễu mạnh.

Với cách đánh này, Nga tin rằng không một mục tiêu nào khi lọt vào tầm bắn có thể thoát được đòn đánh chặn của Buk-M3.

