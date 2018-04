Vụ "hot girl" ngân hàng chiếm đoạt 50 tỷ: Ngân hàng bị hại xin hoãn xét xử

Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) được xác định là bị hại trong vụ án Nguyễn Thị Lam lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng trong tài khoản tiết kiệm của khách hàng.

Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương - nơi Nguyễn Thị Lam làm việc và thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng của ngân hàng qua các tài khoản tiết kiệm của khách

Nguyễn Thị Lam (SN 1987, trú xã Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An) bị Viện KSND tỉnh Nghệ An truy tố ra trước tòa án để xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Lam nguyên là nhân viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2012-2016, là nhân viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương, Nguyễn Thị Lam lợi dụng lòng tin, lừa khách hàng ký các lệnh chi, ký khống chỉ ủy nhiệm chi, bảng kê chi tiền để rút và chiếm đoạt tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng trong tài khoản tiền gửi tiết kiệm của 6 khách hàng VIP.

Thủ đoạn của Nguyễn Thị Lam là lấy lí do trả tiền lãi suất, tiền thưởng cho khách hàng và trộn lẫn các thủ tục này là các chứng từ như lệnh chi, bảng kê tiền, ủy nhiệm chi để khách hàng ký khống hoặc giả mạo chữ ký của khách hàng. Khi đã có trong tay các loại giấy tờ này, Nguyễn Thị Lam đưa đến cho nhân viên ngân hàng, nói dối là rút, chuyển tiền hộ khách hàng.

Sau khi sự việc vỡ lở, Nguyễn Thị Lam đã hoàn trả cho khách hàng hơn 5 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định số tiền 45,3 tỷ đồng bị Nguyễn Thị Lam chiếm đoạt là của Ngân hàng Eximbank. 6 khách hàng bị rút tiền ra khỏi tài khoản tiết kiệm được xác định là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Liên quan đến vụ án này, 15 cán bộ, nhân viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương và Eximbank chi nhánh Vinh cũng bị truy tố ra trước pháp luật tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan điều tra xác định chính sự chỉ đạo, quản lý lỏng lẻo của Giám đốc Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương và các nhân viên ngân hàng đã khiến Nguyễn Thị Lam dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội của mình. Các cán bộ, nhân viên 2 đơn vị này đã không thực hiện đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Eximbank về rút tiền gốc và tiền lãi tiết kiệm.

Theo kế hoạch vụ án sẽ được đưa ra xét xử công khai vào ngày 26/4. Tuy nhiên, TAND tỉnh Nghệ An đã có thông báo hoãn phiên xét xử này.

Trả lời PV Dân trí chiều ngày 24/4, ông Vi Văn Chắt (Thẩm phán TAND tỉnh Nghệ An được phân công làm Chủ tọa phiên tòa) vào ngày 20/4, TAND tỉnh Nghệ An nhận được đơn đề nghị hoãn phiên tòa của ông Lê Văn Quyết – Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam. Để đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và quyền lợi của bị hại trong vụ án nên TAND tỉnh Nghệ An đã quyết định hoãn phiên tòa.

Các khách hàng có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án đã có đơn yêu cầu Ngân hàng Eximbank tất toán cho những khoản tiết kiệm họ đã gửi tại Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương (hiện khách hàng vẫn đang giữ sổ tiết kiệm – PV) trước phiên xét xử. Tuy nhiên, yêu cầu này đã không được phía ngân hàng giải quyết.

Trong văn bản trả lời khách hàng, lãnh đạo Eximbank cho rằng, hiện sự việc vẫn đang được cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết theo trình tự quy định của pháp luật… Phía ngân hàng mong khách hàng bình tĩnh, hợp tác và chờ đợi cho đến khi vụ án đưa ra xét xử và có phán quyết theo đúng quy định của pháp luật.

