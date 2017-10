Nghi can sát hại chồng cũ của người tình khai gì với công an

TPHCM:

Xông vào nhà đâm chết chồng của người tình

Ngày 30/10, Công an quận 6, TPHCM cho biết đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao nghi can Trương Đức Quang (29 tuổi, ngụ quận 5, TPHCM) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TPHCM để điều tra theo thẩm quyền về hành vi “giết người”.

Nạn nhân trong vụ án là ông Chiêm Cẩm H. (43 tuổi, ngụ quận 6, TPHCM).

Nghi can Trương Đức Quang tại công an

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, đêm 29/10, ông H. đang ngồi trong nhà ở hẻm 48 Phạm Phú Thứ, phường 3 (quận 6) thì bất ngờ đối tượng Quang xông vào đánh đập rồi dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, hung thủ bị người dân khống chế, giao công an.

Tại cơ quan công an, Quang khai nhận, có quan hệ tình cảm với bà M. (36 tuổi) vợ nạn nhân.

Kết quả điều tra bước đầu và khai nhận của Quang xác định, khoảng tháng 2/2017, Quang và bà M. nảy sinh tình cảm, đến tháng 9 thì hai người thuê nhà sống chung như vợ chồng.

Mặc dù có quan hệ tình cảm với người tình trẻ nhưng bà M. vẫn không quên ông H. và thường xuyên trở về nhà.

Khi ông H. phát hiện ra mối quan hệ bất chính của vợ đã nhiều lần khuyên can nhưng không có kết quả. Cũng vì vậy, giữa hai vợ chồng ông H. thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã.

Về phần Quang, dù kém hơn người tình tới 7 tuổi nhưng hắn tỏ ra say đắm trước người phụ nữ đã có 2 con này. Trong những lần ân ái với nhau, nghe người tình khóc kể về việc bị chồng già đánh đập, Quang nung nấu ý định giết chết người chồng này để trả thù cho người tình.

Để thực hiện kế hoạch, Quang lên mạng mua 1 khẩu súng bắn đạn bi và mua 1 con dao bầu làm phương tiện gây án.

Do đã từng nhiều lần đi theo người tình đến địa điểm giảng đạo nằm trong hẻm số 48 đường Phạm Phú Thứ nên Quang chắc chắn cuối tuần ông H. cũng sẽ có mặt tại đây để nghe giảng đạo.

Khoảng 20h ngày 29/10, Quang mang theo súng và dao đến thẳng căn nhà nằm trong hẻm số 48 đường Phạm Hữu Phú tìm ông H.

Người dân vây kín con hẻm để theo dõi công an khám nghiệm hiện trường vụ án

Quang đi thẳng lên lầu 1, nơi có khoảng hơn 20 người đang tập trung nghe giảng đạo, Quang liền móc ra 1 khẩu súng ngắn bắn đạn bi ra đe dọa khiến mọi người bỏ chạy. Ông H. cố vùng chạy ra ngoài nhưng bị Quang đuổi theo đạp ngã xuống sàn nhà rồi dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Quang đã bị người dân khống chế giao công an.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Thảo Trần