TPHCM:

Tạm giữ đối tượng đâm chết chồng của người tình

Ngày 30/10, Công an quận 6, TPHCM cho biết đang tạm giữ nghi can Trương Đức Quang (29 tuổi, ngụ quận 5, TPHCM) để hoàn tất hồ sơ, chuyển giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM để điều tra theo thẩm quyền.

Quang được xác định là nghi can liên quan đến cái chết của ông Chiêm Cẩm H. (43 tuổi, ngụ quận 6, TPHCM).

Rất đông người dân tập trung theo dõi công an khám nghiệm hiện trường

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, đêm 29/10, ông H. đang ngồi trong nhà trong hẻm 48 Phạm Phú Thứ, phường 3 (quận 6) thì bất ngờ đối tượng Quang xông vào đánh đập rồi dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, hung thủ bị người dân khống chế, giao công an.

Tại cơ quan công an, Quang khai nhận, có quan hệ tình cảm với vợ nạn nhân.

Tối 29/10, Quang cầm dao nhọn và súng bắn đạn bi đến căn nhà trong hẻm 48 Phạm Phú Thứ, phường 3 (quận 6) tìm ông H. để nói chuyện. Khi vừa thấy ông H., Quang chạy đến dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Thảo Trần