Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng trộm xe Range Rover

Đối tượng Nguyễn Duy Linh tại cơ quan công an.

Trước đó, theo tài liệu điều tra của Công an quận Đống Đa, vào khoảng 22h đêm 28/4, anh Bùi Tuấn Anh (SN 1991, ở khu đô thị Royal City, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Range Rover mang BKS 30E-886.86 đi từ khu đô thị này ra phố Tây Sơn và đỗ lại trước số nhà 125 để vào mua thuốc tân dược.

Trong quá trình xem lại thuốc, anh Bùi Tuấn Anh được người bán thuốc thông báo có người vừa lên xe ô tô của anh và nổ máy. Anh Bùi Tuấn Anh vội chạy ra ngoài chặn lại nhưng chỉ kịp bám vào cửa xe thì chiếc xe lao đi mất. Quá bất ngờ, anh Tuấn Anh chỉ còn biết hô hoán nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh và người đi đường.

Ngay khi phát hiện sự việc trên, tổ tuần tra của Công an phường Quang Trung đang làm nhiệm vụ gần đó đã nhanh chóng triển khai lực lượng truy đuổi. Thời điểm này,xe Range Rover đang chạy tốc độ khá cao theo hướng Tây Sơn - Nguyễn Lương Bằng - Đê La Thành - Nguyễn Chí Thanh - Đào Tấn - Hoàng Quốc Việt.

Khoảng 23h tối cùng ngày, khi đến trước ngõ 106, đường Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy - Hà Nội), xe Range Rover đã đâm vào 4 xe máy dựng trên vỉa hè và dừng lại. Ngay sau đó, đối tượng trộm xe ô tô bật cửa xe phi xuống đường định chạy trốn, nhưng chỉ rời chiếc xe được khoảng vài chục mét thì bị Công an phường Quang Trung và một số người dân đuổi kịp, bắt giữ.

Bước đầu, tại trụ sở Công an quận Đống Đa, đối tượng Nguyễn Duy Linh khai nhận, khoảng 22h đêm 28/4, Linh đang lang thang ở Khu đô thị Royal City thì phát hiện chiếc xe ô tô Range Rover màu trắng từ trong khu đô thị này đi ra. Thấy chiếc xe đẹp quá, Linh thuê xe ôm bám theo và khi đến trước số nhà 120 phố Tây Sơn, thấy người điều khiển chiếc xe dừng lại để vào hiệu thuốc tân dược, không khóa cửa xe và vẫn cắm chìa khóa điện ở bên trong, Linh đã tiếp cận chiếc xe mở cửa lái xe bỏ chạy.

Ngoài ra, Nguyễn Duy Linh khai đã học hết lớp 12 ở quê. Sau đó, Linh ra Hà Nội sống lang thang ở nhiều nơi, làm nhiều nghề từ bảo vệ, buôn bán quần áo, chơi chứng khoán. Hiện tại, Linh đang tham gia đóng vai quần chúng trong một số bộ phim truyền hình. Đối tượng thuê trọ ở phố Cự Lộc, quận Thanh Xuân - Hà Nội.

Công an quận Đống Đa thông tin thêm, quá trình lái xe bỏ trốn, Linh đã va chạm với nhiều phương tiện trên đường phố, gây ra chuỗi tai nạn giao thông liên hoàn tại địa bàn các quận Đống Đa, Ba Đình và Cầu Giấy làm hai người bị thương nặng và nhiều xe máy bị hư hỏng. Công an quận Đống Đa đang phối hợp với Công an các quận Ba Đình và Cầu Giấy tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin các nạn nhân và tập trung xác minh, củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý Nguyễn Duy Linh theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Dương