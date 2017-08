Giết chủ tiệm cầm đồ để lấy lại xe máy đã cầm cố

Đồng Nai:

Ngày 15/8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ nghi can Võ Văn Hoàng (20 tuổi, quê huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang). Hoàng được xác định là nghi can đã sát hại bà Nguyễn Thị Nhung (42 tuổi, ngụ ấp 2, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai), chủ tiệm cầm đồ Gia Hân để cướp tài sản.

Võ Văn Hoàng tại cơ quan công an

Như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 18h20 ngày 9/8, ông Võ Viết Dũng (47 tuổi, ngụ tại ấp 2, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) đi nhậu về nhà thì phát hiện vợ là bà Nguyễn Thị Nhung nằm chết trong nhà, trên người có dính máu. Sự việc ngay sau đó được trình báo cho cơ quan công an.

Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan pháp y xác định nạn nhân đã bị sát hại bằng hàng chục nhát dao trên người. Kiểm tra toàn bộ tài sản trong nhà của nạn nhân, cơ quan công an xác định đã có kẻ gian lục lấy tài sản.

Sau khi rà soát tất cả các mối quan hệ của nạn nhân, cơ quan điều tra phát hiện Hoàng là một trong những vị khách đã đến tiệm cầm đồ của bà Nhung cầm cố xe máy. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ án, chiếc xe này đã không còn tại tiệm của bà Nhung.

Xác minh địa chỉ và tung tích của đối tượng này, trưa ngày 14/8, các trinh sát phát hiện Hoàng đang tá túc tại một phòng trọ ở ấp 5, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch nên đã đưa về đồn công an làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng đã thừa nhận hành vi sát hại bà Nhung để cướp tài sản. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ số tài sản mà Hoàng đã cướp tại tiệm cầm đồ của bà Nhung.

Vĩnh Thủy