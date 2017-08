Chủ tiệm cầm đồ tử vong với nhiều vết thương trên người

Đồng Nai:

Ngày 10/8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang phối hợp với Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) điều tra vụ việc một chủ tiệm cầm đồ bị chết với nhiều vết đâm trên người.

Tiệm cầm đồ nơi xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h20 ngày 9/8, ông Võ Viết Dũng (47 tuổi, ngụ ấp 2, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) sau khi đi nhậu về nhà thì phát hiện vợ mình là bà Nguyễn Thị Nhung (42 tuổi) nằm chết trong tiệm cầm đồ, đây cũng là nơi ở của 2 vợ chồng. Trên người nạn nhân có nhiều vết đâm và máu.

Ngay sau đó, ông Dũng đã trình báo sự việc với cơ quan công an. Bước đầu điều tra, cơ quan công an xác định nạn nhân đã chết do nhiều vết đâm trên người. Tuy nhiên, hiện cơ quan điều tra chưa xác định được tài sản nạn nhân có bị mất hay không.

Được biết, vợ chồng ông Dũng mở tiệm cầm đồ tại nhà được mấy tháng nay. Theo một số hàng xóm của gia đình ông Dũng, vào thời điểm xảy ra vụ việc trời có mưa và họ nhìn thấy có một thanh niên đi xe máy chạy ra từ tiệm cầm đồ.

Vĩnh Thủy