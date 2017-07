Cán bộ ngân hàng chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng

Ngày 29/7, cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Hồ Thị Cẩm Loan (sinh năm 1983, ngụ quận Gò Vấp) với tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam (viết tắt Ngân hàng HSBC) là doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Bị can Hồ Thị Cẩm Loan được HSBC là chuyên viên kiểm soát giao dịch và ngân quỹ tại Phòng giao dịch Cộng Hòa (Trưởng bộ phận ngân quỹ). Nhiệm vụ của Loan là phụ trách toàn bộ các hoạt động về bảo quản tiền mặt, quản lý thu, chi, chứng từ thu, chi của Phòng giao dịch Cộng Hòa.

Lợi dụng nhiệm vụ quản lý tiền mặt, Loan nhận thấy có sơ hở trong công tác theo dõi, quản lý, báo cáo quỹ tiền mặt tại Phòng giao dịch Cộng Hòa. Do đó, từ ngày 19/9/2013 đến ngày 19/5/2015, đối tượng đã lợi dụng và thực hiện hành vi chiếm đoạt gần 4,9 tỷ đồng của Phòng giao dịch Cộng Hòa để sử dụng vào mực đích cá nhân.

Kết quả điều tra của phòng Cảnh sát điều tra – Công an TPHCM cho thấy bị can Loan đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền bằng cách kê khai, nâng khống số lượng tiền rách để bù vào số tiền lấy ra, rút tiền từ các bó tiền còn nguyên niêm phong; kê khai tồn quỹ trên sổ quỹ thấp hơn so với kê khai tồn quỹ thực tế báo cáo về Hội sở để chiếm đoạt số tiền chênh lệch…

Sau khi hành vi phạm tội của mình bị phát hiện, bị can Loan và gia đình đã bán nhà, chủ động nộp lại cho HSBC với số tiền gần 1,3 tỷ đồng.

Xuân Duy