Chung cư The Sun chiếm trọn ưu thế tại phía Tây thủ đô

Chung cư The Sun có lối thiết kế thoáng mát, thông minh.

1. The Sun có những thế mạnh vượt trội về vị trí, tiện ích

The Sun là dự án duy nhất phía Tây Hà Nội sở hữu vị trí đắt giá bởi nằm trong quần thể khu đô thị có quy hoạch đạt chuẩn quốc tế ngay cạnh KĐT The Manor, TTTM The Garden, Keangnam. Tọa lạc tại số 3 Mễ Trì, trước là 4 làn đường lớn, The Sun có thể dễ dàng kết nối với các tuyến đường huyết mạch như Phạm Hùng, đường Phạm Văn Đồng, đường vành đai 3, quốc lộ 32. Từ đó thuận tiện di chuyển về sân bay Nội Bài cũng như về các tỉnh. Với lợi thế này, The Sun Mễ Trì không chỉ thuận tiện về kết nối giao thông mà còn hưởng những tiện ích ngoại khu sẵn có.

Chị Nguyễn Thị Phương Thanh, đến từ Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết mục đích chọn nhà của chị không chỉ hướng đến các dự án có kết nối đồng bộ, mà còn chú tâm đến khu vực ấy có được Nhà Nước quan tâm phát triển không. Chị Thanh chia sẻ: “Khu vực được Nhà Nước góp vốn lớn để xây dựng chắc chắn có tiềm năng lớn về kinh tế, dịch vụ cũng như giao thương, nên chúng tôi cũng rất để ý yếu tố này khi chọn mua nhà”.

Đề cập đến vấn đề này, nhiều năm nay Nhà Nước rất chú trọng đến việc đầu tư phát triển và nâng cấp cơ sở hạ tầng khu vực này. Điển hình phải kể đến tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông, hệ thống bệnh viện lớn, trường học điểm cùng hàng loạt trung tâm văn hóa, chính trị, xã hội của thủ đô. Khu Vực Mễ Trì cũng được Thủ tướng quyết định chọn lựa để trở thành khu đặt nhiều trụ sở Bộ, ngành của thủ đô.

Bên cạnh đó, dự án bãi đỗ xe ngầm phía dưới khuôn viên đất Công viên cây xanh thể thao thuộc địa phận khu đô thị Mễ Trì Hạ nằm sát vách dự án The Sun cũng đang khẩn trương xây dựng. Theo thông báo của UBND thành phố Hà Nội, dự án này sẽ gồm các hạng mục: phần ngầm phía dưới là 03 tầng hầm để xe, còn phần phía trên của hầm để xây dựng vườn hoa, trồng cây xanh, làm đường dạo… Từ đó tạo thêm nữa 1 tiện ích sát cạnh dự án, tạo thêm “1 cú hích mới” cho The Sun.

2. The Sun có mức giá vàng và thiết kế thông minh.

Bên cạnh các yếu tố về vị trí, kết nối vùng hoàn thiện, The Sun còn có thiết kế thông minh với mô hình căn hộ Dual Key 2 trong 1. Đây là mô hình căn hộ được áp dụng trên nhiều nước phát triển trên Thế giới, phù hợp với các gia đình đa thế hệ do có 2 cửa vào cùng 1 căn hộ. Lối thiết kế này không chỉ tạo nên không gian riêng tư mà còn phù hợp với cả những gia đình muốn đầu tư ngay cả khi gia chủ muốn sử dụng căn hộ.

Tất cả các căn hộ của dự án đều có tầm view đẹp nhìn ra khuôn viên thành phố với những góc nhìn xanh mướt từ tầng cao. The Sun sở hữu hệ thống tầng sky garden trên mái cùng bể bơi tại tầng 5 tạo nên 1 không gian xanh thơ mộng và rộng lớn có thể mê hoặc bất kì vị khách hàng khó tính nào.

Dự án The Sun đã xây dựng đến tầng 19.

Một khách hàng Hàn Quốc hào hứng chia sẻ: “Chúng tôi rất thích dự án The Sun bởi nó tập trung tại nơi có nhiều tòa văn phòng và hội đồng cư dân Hàn Quốc mà chúng tôi đang cư trú. Dự án cũng có thiết kế thông minh và vuông vắn thoáng mát, tầm nhìn không bị che khuất. Đặc biệt, mức giá cũng là một lợi thế của dự án khiến tôi đã đặt mua khá nhiều căn hộ”.

Lí giải rõ hơn về mức giá, hiện dự án The Sun có mức giá chỉ 2,6 tỷ/căn hộ 3 phòng ngủ full nội thất cao cấp. So với mặt bằng chung các dự án cùng khu vực, đây là một mức giá hoàn hảo hợp túi tiền, cùng vị trí đắc địa, tiện ích hoàn mĩ và thiết kế thông minh, The Sun chắc chắn là lựa chọn đáng gờm so với các đối thủ khác.

Một viên ngọc sáng tọa lạc tại phíaTây Thủ đô hứa hẹn mang đến một không gian sống thích hợp cho cư dân mới.

