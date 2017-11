Mở rộng Tỉnh lộ 830: Những dự án nào được hưởng lợi?

Dự án BOT “đầu tay” mở toang vành đai công nghiệp

Dự án bắt đầu đoạn từ cầu An Thạnh (Bến Lức) đến ngã ba Tám Tàu với chiều dài hơn 23 km. Đoạn đi qua Bến Lức có lộ giới hơn 70 mét được thiết kế 8 làn xe. Dự án cũng sẽ xây mới 8 cầu. Đây là dự án giao thông đầu tiên tại tỉnh Long An được đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng – khai thác – chuyển giao (BOT).

Dự án nằm trên mặt tiền Tỉnh lộ 830 được dự đoán sẽ tăng giá trong thời gian tới

Cùng với 2 tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, Bến Lức – Hiệp Phước, Dự án BOT nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 830 mà tỉnh Long An đang ráo riết là lời giải cho bài toàn gỡ nút thắt liên kết vùng. Cụ thể, TL 830 sẽ kết nối trực tiếp với cụm cảng Hiệp Phước và sân bay Long Thành, rút ngắn quãng thời gian di chuyển đến TP.HCM, đồng thời gia tăng đáng kể lưu lượng hàng hóa từ KCN trọng điểm của miền Tây tới hệ thống cảng biển Hiệp Phước. Bên cạnh đó, TL 830 cũng góp phần chia lửa và giảm áp lực giao thông cho địa bàn TP.HCM hướng đi về các tỉnh ĐBSCL.

Không chỉ có ý nghĩa kết nối, về chiến lược lâu dài, TL 830 với vai trò kết nối cảng biển Quốc tế sẽ là lực đẩy thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp, đưa Long An tiến gần tới mục tiêu năm 2020 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, Bến Lức là khu đô thị kiểu mẫu nằm trong tổ hợp vùng TP.HCM. Việc phát triển tập trung khu công nghiệp sẽ thu hút nguồn lao động và chuyên gia dồi dào, từ đó kích thích bất động sản công nghiệp phát triển rầm rộ để đáp ứng nhu cầu nhà ở không ngừng gia tăng.

Hiện nay, Bến Lức đã và đang đón nhiều dự án bất động sản quy mô lớn, có thể kể đến dự án khu đô thị Waterpoint (Nam Long – 381 ha), Trần Anh Reverside hay mới đây nhất là khu đô thị Western City.

Khu đô thị Western City thừa hưởng “thiên thời, địa lợi”

Ra mắt trong bối cảnh TL 830 đang gấp rút hoàn thiện, Khu đô thị Western City do Công ty Phú An Thạnh - Long An làm chủ đầu tư và DKRA Việt Nam tiếp thị và phân phối độc quyền được dự đoán sẽ đón làn sóng tăng giá trong thời gian tới.

Dãy nhà phố thương mại nằm trên mặt tiền Tỉnh lộ 830 là vị trí lý tưởng để kinh doanh và cho thuê mặt bằng

Theo đó, Western City sở hữu vị trí đặc biệt khi trải dài hơn 1 km trên mặt tiền Tỉnh lộ 830, ngay đoạn đầu dự án đang được thi công công mở rộng (An Thạnh, Bến Lức), liền kề cao tốc TP.HCM – Trung Lương và kết nối trực tiếp cao tốc Bến Lức – Long Thành. Sở hữu diện tích mặt tiền ấn tượng, Western City hình thành các dãy phố thương mại mặt tiền phục vụ cho cư dân với mục đích sử dụng làm mặt bằng cho thuê hoặc đầu tư kinh doanh.

Trong khi đó, các dãy nhà phố và biệt thự trong nội khu, lộ giới từ 12-25 m là không gian sống lý tưởng với hệ thống tiện ích hiện đại bao gồm trường mầm non, trường tiểu học, trung tâm y tế, trung tâm thương mại, khu liên hợp thể dục – thể thao…)…. Hiện dự án đang tiến hành thi công khu liên hợp thể dục thể thao và khu nhà mẫu. Dự kiến đến Quý 2/2018, chủ đầu tư sẽ bàn giao hạ tầng hoàn thiện đến khách hàng.

Việc nằm gần hàng loạt tuyến đường huyết mạch của Tỉnh Long An cũng tạo điều kiện thuận lợi để cư dân Western City dễ dàng kết nối liên vùng. Từ đây chỉ mất khoảng 7 phút để đến thị trấn Bến Lức, Coopmart, cảng Bounborn, 20 phút để kết nối Aeon mall Bình Tân, Bến xe miền Tây, Bệnh viện Nhi Đồng 3, 30 phút kết nối Quận 1, sân bay…

Vị trí chiến lược án ngữ ngay cửa ngõ khu vực miền Tây Nam bộ và TP.HCM giúp cư dân dễ dàng kết nối liên vùng

Mặt khác, Khu đô thị Western City nằm trong khu công nghiệp Phú An Thạnh dự kiến sẽ đón hơn 20.000 chuyên gia và công nhân tay nghề cao đến làm việc. Xung quanh dự án là hàng loạt khu công nghiệp quy mô hàng trăm ha với hàng chục nghìn công nhân đã đi vào hoạt động. Điều đó là minh chứng cho thấy, nơi đây đang cần một nguồn cung nhà ở vô cùng lớn. Khi Tỉnh lộ 830 chính thức thông xe, cụm khu công nghiệp này sẽ hình thành một dài đô thị sầm uất. Trong đó, Western City là khu đô thị kiểu mẫu tiên phong kích thích toàn khu vực phát triển.

Hiện nay, Western City đang được chào bán với mức giá chỉ từ 390 triệu đồng/nền, khách mua được bàn giao sổ đỏ và ngân hàng hỗ trợ vay trong 20 năm với lãi suất ưu đãi. Như vậy, với thu nhập ổn định chỉ từ 5-10 triệu đồng/tháng, Western City phù hợp cho tất cả đối tượng đang có nhu cầu an cư. Đối với nhà đầu tư, chỉ cần bỏ ra số vốn hạn chế đã có thể an tâm lướt sóng.

Lê Nghĩa