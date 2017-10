Khởi tố, bắt giam 2 "sếp" công ty xăng dầu trong vụ 2 triệu lít xăng giả

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn bị bắt giữ

Chiều 30/10, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa có quyết định khởi tố bị can, bắt 2 đối tượng trong vụ buôn bán xăng giả trên địa bàn tỉnh Nghệ An gây nhức nhối thời gian qua.

2 đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Tuấn (SN 1985) và Nguyễn Văn Kỳ (SN 1965; Cả 2 cùng trú tại xóm Ngọc Tân, xã Diễn Ngọc, Diễn Châu, Nghệ An). Tuấn và Kỳ bị lệnh tạm giam 3 tháng để phục vụ công tác điều tra. “Tuấn là con trai của ông chủ Công ty TNHH Sáu Hằng nên được giao điều hành việc mua bán công ty. Còn Kỳ là Giám đốc Công ty TNHH Kỳ Phương.

Tiến hành khám xét nơi ở và làm việc của 2 người này, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tài liệu, máy tính, tiền. Ban đầu, Tuấn khai từ tháng 9/2017 đến nay đã mua 40.000 lít chất dung môi để pha làm xăng giả.

Tuy nhiên tài liệu điều tra được cho thấy Tuấn đã mua 180.000 lít chất dung môi. Còn Kỳ đã mua 40.000 lít chất dung môi. Giá chất dung môi các đối tượng mua dao động 14.000 đồng đến 14.500 đồng/1 lít. Sau khi pha chế, các đối tượng bán theo giá thị trường và ăn chênh lệch từ 3.500 đồng - 4000 đồng/1 lít”, Cán bộ Phòng PC46 thông tin.

Trong số 2 đối tượng bị bắt, Tuấn từng bị toà án huyện Diễn Châu (Nghệ An) xử lý về tội đánh bạc. Công ty TNHH Sáu Hằng và công ty TNHH Kỳ Phương là 2 đơn vị kinh doanh xăng dầu lâu năm. Cơ quan công an thông tin, trước đó từ đầu tháng 10/2017, cơ quan chức năng đã bắt quả tang 2 doanh nghiệp: Thanh Ngũ (trú xóm Ngọc Tân, Diễn Ngọc, Diễn Châu) và Kiên Lục (trú xã Quỳnh Mỹ, Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm giả xăng A92.

Quyết định khởi tố bị can

Lời khai của doanh nghiệp Kiên Lục cho biết, từ tháng 9/2017 đến nay đã mua 320 nghìn lít chất dung môi từ khu vực phía Nam về. Sau đó doanh nghiệp này đã pha chế dung môi với xăng A92 theo tỷ lệ 20-50% tạo ra loại xăng A92 kém chất lượng. Sau khi pha xong, doanh nghiệp này bán cho 10 đại lý kinh doanh xăng dầy trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo tài liệu cho thấy, tổng số lượng chất dung môi mà công ty Kiên Lục mua về bán cho các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An để pha chế xăng giả và xuất bán ra thị trường là hơn 2 triệu lít xăng A92 giả.

Sau khi pha xong, doanh nghiệp này bán cho 10 đại lý kinh doanh xăng dầy trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo tài liệu cho thấy, tổng số lượng chất dung môi mà công ty Kiên Lục mua về bán cho các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An để pha chế xăng giả và xuất bán ra thị trường là hơn 2 triệu lít xăng A92 giả.

Trước đó, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An cũng đã lấy 12 mẫu xăng của các doanh nghiệp buôn bán xăng giả trên địa bàn tỉnh gửi đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy có 11/12 mẫu xăng vi phạm về trị số octan, % xăng A92 nguyên chất rất thấp, có mẫu chưa đến 50%.

Cụ thể, đơn vị đã gửi đi 12 mẫu của 7 doanh nghiệp thì có đến 11 mẫu vi phạm về trị số octan. Đơn cử như: Công ty TNHH Thanh Ngũ có ¾ mẫu vi phạm với trị số octan 70,7/92, 46,0/92 và 46,4/92; Doanh nghiệp tư nhân Kiên Lục 2/2 mẫu vi phạm trị số octan 68/92, 73,1/92; Công ty TNHH Thương mại Kỳ Phương vi phạm trị số octan 59,1/92; Công ty TNHH Thương mại Sáu Hằng vi phạm trị số octan 61,3/92; Doanh nghiệp tư nhân Phùng Pha vi phạm trị số octan 70,8/92; Doanh nghiệp tư nhân Thuận Thành vi phạm trị số octan 2 mẫu 71,3/92 và 84,7/92.

Qua kết quả thử nghiệm, Công ty Cổ phần thương mại dầu khí Toàn Cầu đã vi phạm nghiêm trọng trị số octan 44,9/92, nghĩa là xăng A92 nguyên chất chưa đến 50%.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ các doanh nghiệp trên địa bàn có buôn bán loại xăng này Trị số octan là đại lượng đặc trưng cho khả năng chống kích nổ của xăng. Kích nổ là hiện tượng nổ quá sớm so với thời điểm nổ thích hợp do Bugi kích hoạt, xảy ra ở cuối kỳ nén (hỗn hợp không khí và nhiên liệu tự bốc cháy trước cả khi Bugi đánh lửa). Kích nổ làm máy nóng, công suất giảm, xe chạy ì, giảm tuổi thọ động cơ. Ông Nguyễn Mạnh Hà chánh thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An cho biết, trị số Octan trong xăng càng thấp, không đảm bảo thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến động cơ sử dụng.

Nguyễn Tú