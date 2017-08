Chồng kém 7 tuổi si mê Lê Phương, vợ Đăng Dương - Trọng Tấn như "sinh đôi"

=> Đọc thêm tại đây

Nữ diễn viên Thúy An - người đảm nhận vai Hương Phố bất ngờ nhận được câu hỏi của khán giả rằng, có chăng cô được ưu ái được chọn vào vai Hương Phố vì là cháu của NSND Hoàng Dũng - người đảm đương vai ông trùm Phan Quân trong phim? Thúy An thẳng thắn đáp: “Không phải như vậy. Nếu như được nhận vai vì là cháu của bác Hoàng Dũng thì tôi nổi lâu rồi, không phải đợi lâu đến thế đâu”.

Đúng như nhiều dự đoán trước đó, tài năng nhí Thiên Khôi 12 tuổi đã giành chiến thắng trong đêm gala trao giải "Vietnam Idol Kids - Thần tượng âm nhạc nhí" mùa thứ 2. Đêm thi cuối cùng, Thiên Khôi thể hiện tài năng chơi nhiều nhạc cụ cùng với phần trình diễn khoe chất giọng nội lực và máu lửa cùng khả năng trình diễn với guitar trong ca khúc rock “My songs know what you did in the dark”.