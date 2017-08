Bằng Kiều lần đầu trải lòng về cuộc sống sau khi chia tay Dương Mỹ Linh

Trong sự nghiệp âm nhạc của Bằng Kiều, đọng ở giọng hát của anh không thể không nhắc đến những bản hit đình đám của nhạc sĩ Vũ Thành An. Có thể nói Bằng Kiều đã thể hiện sự lãng mạn, lãng tử của nhạc sĩ thuở thanh xuân.

Trở về Hà Nội để chuẩn bị cho đêm nhạc "Tình ca Vũ Thành Anh - Đời đá vàng", ca sĩ Bằng Kiều có buổi gặp gỡ, tề tựu ấm cúng với những người hâm mộ mang tên "Bằng Kiều và tình ca Vũ Thành An". Đây đều là những fan trung thành, có người gắn bó với anh vài năm, có người tới cả chục năm. Anh đã song ca với fan rất nhiều những tình khúc lãng mạn.

Bằng Kiều cùng những người hâm mộ đã đồng hành với anh nhiều năm qua. Ảnh: Tuấn Đào.

Ở phía hậu trường, phải gợi mở, thuyết phục khá nhiều, Bằng Kiều mới chịu mở lòng nói một chút xung quanh câu chuyện chia tay Hoa hậu Dương Mỹ Linh mà công chúng rất quan tâm thời gian qua.

"Phụ nữ sống ở Mỹ họ nghĩ đơn giản lắm. Cái gì qua rồi là đã qua"

Khi chúc mừng sinh nhật anh trên Facebook, Trizzie Phương Trinh vô tình làm lộ thông tin anh đã chia tay Dương Mỹ Linh. Thời điểm đó, anh giữ thái độ im lặng, còn bây giờ thì sao?

Tôi nghĩ đó là chuyện ai cũng biết rồi mà, tôi là người không thích xới lại chuyện cũ.

Nhưng thời điểm đó anh cũng chịu khá nhiều công kích, đồn đoán xung quanh lí do chia tay của hai người. Anh phát ngôn chính thức gì về điều này?

Mọi người nói gì kệ họ, tôi không có ý kiến.

Anh trở lại cuộc sống của một người độc thân như thế nào?

Thực ra nó giống như một cuộc sống khác. Bây giờ tôi nghĩ ra nhiều dự án để làm hơn. Sắp tới tôi sẽ chuẩn bị làm một dự án nhạc acoustic cho đĩa than. Giờ đây với tôi, con cái và công việc là chính.

Có phải anh lao vào công việc như một cách lấp đầy khoảng trống sau chia tay?

Tôi nghĩ tất cả mọi thứ đều nhẹ nhàng, không đao to búa lớn. Tôi muốn khán giả đón nhận, yêu mến và kể cả nếu cả có ghét mình thì cũng bằng âm nhạc, nghề nghiệp. Từ xưa tới nay, chứ không chỉ riêng chuyện này, tôi đều không phải là người chia sẻ nhiều về vấn đề tình cảm.

Vợ cũ của anh - Trizzie Phương Trinh phản ứng như thế nào khi biết chuyện của anh và Dương Mỹ Linh?

Cô ấy chẳng phản ứng gì cả, tôi Trizzie Phương Trinh vẫn là hai người bạn từ xưa tới nay. Tôi có ai thì cũng không có gì khác thường vì chúng tôi đều đã có cuộc sống riêng.

Nhưng chính Trizzie Phương Trinh là người chủ động chúc anh có bạn gái mới…

Phụ nữ sống ở Mỹ họ nghĩ đơn giản lắm. Cái gì qua rồi là đã qua, họ không cả nghĩ. Nghĩ nhiều thì sẽ phân ra nhiều luồng suy nghĩ khác nhau, không biết đúng hay sai. Nói nhiều đôi khi đúng, đôi khi không đúng. Còn tôi với Trizzie Phương Trinh trước giờ vẫn là bạn bè bình thường mà.

Dường như trên thực tế, vẫn có rất nhiều người bình luận muốn anh và Trizzie Phương Trinh quay lại với nhau.

Đó là tâm lí bình thường, đúng là có những người vẫn yêu mến chúng tôi và mong điều đó. Nhiều khán giả yêu tụi trẻ con nhà tôi, nên có lẽ muốn trẻ con đi đâu cũng đủ đầy bố mẹ.

Thẳng thắn nói chuyện với con trai về chuyện tình yêu

Trong cuộc sống thường ngày, cách anh nói chuyện với 3 con như thế nào?

Tôi muốn khi các con cần gì, thích gì hay không thích, đều có thể thẳng thắn nói với bố như với bạn chứ không phải phụ huynh. Khi cậu cả Beckham có bạn nữ thích, tôi cũng hỏi tình hình như thế nào, bạn cũng chia sẻ với bố.

Anh có dùng những kinh nghiệm tình trường của mình để khuyên bảo con?

Tôi không có chỉ tiêu cho các con. Ở bên kia đời sống, văn hóa khác.

Đã có 3 chàng hoàng tử, anh ao ước có thêm một cô công chúa không?

Tôi thích nhiều con và thích có một cô con gái.

Các con và công việc là tất cả những điều Bằng Kiều muốn tập trung ở thời điểm hiện tại.

Bận rộn cả ngày với thú vui vườn tược

Giờ đây một ngày bình thường tại Mỹ của anh bắt đầu như thế nào?

Một ngày bình thường không có công việc gì, tôi dậy sớm, ra vườn tập nhẹ nhẹ, rồi làm một bình trà, hút thuốc lào. Sau đó, đi một vòng chăm sóc cây cối, cho cá ăn.

Vườn nhà tôi có cả nghìn cây các loại, lúc nào cũng đầy việc, làm mãi không hết (Cười). Khi tôi về Việt Nam thì vẫn có mẹ tôi ở nhà chăm cây cối, bà từ nhỏ đã sống với vườn tược nên mẹ tôi thích ở nhà lọ mọ chăm sóc vườn tược lắm.

Giờ đây, Bằng Kiều thường bắt đầu ngày mới với thú vui chăm sóc cây cối.

Anh đặt biển tên các con phố Hà Nội cho khu vườn trên đất Mỹ.

Trở về Việt Nam lần này, tại sao anh quyết định tham gia trong đêm nhạc Vũ Thành An?

Tôi thích nhạc của chú Vũ Thành An từ rất lâu rồi, tôi cũng từng thực hiện album chỉ có nhạc Vũ Thành An. Vào đêm nhạc tới đây, tôi sẽ là hóa thân thành một trong bốn nhân vật kể câu chuyện về cuộc đời nhạc sĩ Vũ Thành An bằng âm nhạc.

Nhạc sĩ Vũ Thành An từng nhận xét như thế nào khi anh hát các sáng tác của ông?

Đối với nhạc sĩ Vũ Thành An, chú không có bình luận gì, dường như ai hát nhạc của chú, chú cũng rất vui. Khi ở bên Mỹ, tôi có gặp chú vài lần, những đêm nhạc chú tham gia đa phần là gây quỹ từ thiện.

Ở bên đó, chú là thầy Sáu, gần giống đi tu, tôi không biết sau này chú có viết thêm những ca khúc khác hay không nhưng những ca khúc mà tôi hát đều là từ rất lâu rồi.

Trong đó, tôi đặc biệt thích ca khúc “Em đến thăm anh đêm 30” và cũng có cơ duyên hát ca khúc đó nhiều lần và cũng thu âm trong CD. Nhiều khán giả thích “Em đến thăm anh đêm 30”. Bài hát đó khiến tôi lúc nào cũng nhớ đến những cái Tết một mình.

Bằng Kiều thể hiện ca khúc "Em đến thăm anh đêm 30".

Khi đi hát, khán giả vẫn yêu cầu anh hát những ca khúc cũ, đó có phải lí do anh giới thiệu ca khúc mới một cách nhỏ giọt không?

Một năm tôi chỉ gặp gỡ khán giả trong nước một đôi lần, có nhiều lời mời biểu diễn phòng trà nhưng tôi chưa nhận hát. Tôi thích hát trong những đêm nhạc bán vé hơn. Bởi khi đó tôi biết đích xác khác giả đến với mình là thực sự yêu mình.

Chính vì thế, tôi với khán giả giống như người thân gặp nhau, gặp đa phần lại hàn huyên chuyện cũ, ai cũng muốn tôi hát những ca khúc gần gũi, quen thuộc. Còn nếu tôi hoạt động chủ yếu trong nước, hát phòng trà thường xuyên thì đương nhiên sẽ phải có nhiều ca khúc mới để đáp ứng nhu cầu nghề nghiệp của mình.

Năm ngoái, anh có về nước đóng phim “Vệ sĩ, tiểu thư và thằng khờ” và nhận được những đánh giá khá tích cực mặc dù chỉ là diễn viên tay ngang. Năm nay, khán giả yêu mến chưa thấy anh tham gia vào dự án điện ảnh nào?

Năm nay vì kín lịch biểu diễn nên tôi không có lúc nào tham gia đóng phim được, tôi có 1, 2 dự án phim đang chờ nhưng không xếp được lịch.

Cảm ơn ca sĩ Bằng Kiều về cuộc trò chuyện!

Phương Nhung