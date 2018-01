Vĩnh Phúc đẩy mạnh hoạt động an toàn giao thông tháng cao điểm

Thực trạng giao thông trên địa bàn Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc là tỉnh ven thủ đô, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ với vị trí thuận lợi khi giáp sân bay quốc tế, nằm trên trục đường sắt và đường bộ cao tốc Hà Nội - Lào Cai. Vĩnh Phúc hiện sở hữu nhiều khu du lịch, các khu công nghiệp với số lượng lớn nhà máy sản xuất và xưởng chế tạo. Số lượng khách du lịch và lượng người lao động tham gia lưu thông trên các tuyến đường là rất lớn. thu hút lượng lớn các phương tiện lưu thông hàng ngày trên địa bàn. Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh vì thế mà luôn ở tình trạng diễn biến phức tạp.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, năm 2017 tình hình giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực. Theo đó đã đạt mục tiêu ba giảm cả về số vụ, số người chết và bị thương. Tính đến tháng 11/2017, trên địa bàn tỉnh xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông, làm chết 31 người, bị thương 37 người, giảm 2 vụ, 6 người chết và 22 người bị thương so với năm 2016. Tuy các số liệu đều đã giảm, nhưng thực tế ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của người dân vẫn còn hạn chế, tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn còn cao.

Là một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh các phương tiện giao thông, HVN đã tích cực phối hợp với các cơ quan, ban ngành địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức tham gia giao thông trật tự đến người dân địa phương và khách du lịch.

Phát động chiến dịch an toàn giao thông trong tháng giáp Tết

Ngày 09/01/2018 vừa qua, Công ty Honda Việt Nam (HVN) đã phối hợp với Ban an toàn giao thông và Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc tổ chức phát động “Chiến dịch An toàn giao thông (ATGT) cùng Honda Việt Nam” lần thứ 3.

“Chiến dịch ATGT cùng Honda Việt Nam” năm nay sẽ diễn ra các chương trình vui học an toàn giao thông dành cho 1.200 học sinh tiểu học và trung học cơ sở; các hoạt động đào tạo lái xe an toàn cho các chiến sỹ cảnh sát giao thông, lực lượng thanh tra giao thông, và công nhân các khu công nghiệp. Sau phần ký kết, các hướng dẫn viên Lái xe an toàn của HVN đã cùng với lực lượng công an tỉnh và các cán bộ, Đoàn viên diễu hành trên các tuyến phố, nhằm lan tỏa thông điệp an toàn giao thông trực tiếp tới người dân.

Lễ phát động diễn ra trước thềm dịp Tết cổ truyền là thời điểm thích hợp để đẩy mạnh vận động, tuyên truyền đến người dân, đặc biệt là sự vào cuộc của các lực lượng chức năng để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân 2018.

Được biết, đây là năm thứ 3 HVN phối hợp với Ban ATGT và Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc triển khai chiến dịch hướng tới tất cả các đối tượng tham gia giao thông. Qua đó, HVN mong muốn nêu cao trách nhiệm của doanh nghiệp và nghĩa vụ của nhà sản xuất ô tô, xe máy trong việc góp phần xây dựng xã hội giao thông an toàn tại các địa phương và các đô thị lớn.