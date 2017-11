Dàn siêu xe đắt tiền của lãnh đạo các nền kinh tế APEC

Siêu xe limousine Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard của Tổng thống Nga

Siêu xe limousine Mercedes-Maybach S600 Pullman chuyên phục vụ Tổng thống Nga. (Ảnh: Sputnik)

Chiếc limousine trị giá 1,56 triệu USD của ông Putin là một trong những chiếc xe thuộc dòng cao cấp nhất của hãng xe Đức Mercedes. Với tính năng chống đạn lên tới cấp độ B6/B7 theo tiêu chuẩn CEN của châu Âu, siêu xe này có thể vượt qua “mưa bom bão đạn” mà vẫn đảm bảo sự an toàn cho nhân vật quan trọng ngồi bên trong.

Mỗi xe S600 của Tổng thống Nga đều có khả năng chống vũ khí bộ binh hạng nặng, và hệ thống vận hành khẩn cấp cho phép nó có thể di chuyển được thêm quãng đường 30km với tốc độ 80 km/h trong hoàn cảnh cả 4 lốp xe đều bị phá hủy. Ngoài ra, S600 còn có nguồn cấp không khí độc lập và nhiều tính năng bảo vệ khác.

Để trở thành tài xế cho “lá chắn thép” S600, các ứng viên tiềm năng phải trải qua 7-15 năm khổ luyện hàng ngày hàng giờ không ngừng nghỉ cho đến khi đạt tiêu chuẩn. Nga hiện tại chỉ có khoảng hơn 10 tài xế nhận được vinh dự này.

"Quái thú" phục vụ Tổng thống Mỹ

Siêu xe Cadillac One "The Beast" phục vụ Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AP)

Mỗi khi Tổng thống Mỹ công du, sẽ có một đoàn xe chuyên dụng bao gồm nhiều loại xe khác nhau đi theo phục vụ ông chủ Nhà Trắng như 1 chiếc SUV có nhiệm vụ tác chiến điện tử, xe chở vũ khí, xe chở nhân viên y tế… Đoàn xe này có nhiệm vụ bọc lót, hỗ trợ, bảo đảm an ninh cho chiếc limousine chở Tổng thống - chiếc Cadillac One hay còn gọi là The Beast (Quái thú).

Thông thường, trong đoàn xe sẽ có hai chiếc The Beast y hệt nhau, một chiếc dùng để chở Tổng thống, chiếc còn lại nhằm mục đích ngụy trang. Được chế tạo riêng cho Tổng thống Mỹ, The Beast có hệ thống cung cấp oxy riêng trong trường hợp bị tấn công bằng vũ khí hóa học. Tất cả cửa sổ có thể chịu được các vụ nổ và đạn xuyên giáp. Xe được trang bị các camera đêm, định vị GPS, hệ thống liên lạc vệ tinh cho phép nó hoạt động trong bất kỳ điều kiện nào và đảm bảo rằng Tổng thống luôn luôn có thể liên lạc.

Siêu xe bọc thép Mercedes-Benz S600 Maybach Guard của Tổng thống Hàn Quốc

Siêu xe S600 Guard của Tổng thống Moon (Ảnh: Korea Times)

Siêu xe Mercedes-Benz S600 Maybach Guard của hãng xe hơi Đức Mercedes được đánh giá là một trong những phương tiện an toàn hàng đầu ở thời điểm hiện tại. Nó là phương tiện bọc thép hạng sang đầu tiên nhận được chứng nhận an toàn VR-10 theo tiêu chuẩn BRV 2009.

Siêu xe này giống như một lớp áo giáp an toàn bảo vệ cho các nhân vật quan trọng ngồi bên trong khỏi các mối đe dọa các vụ tấn công bằng vũ khí đạn đạo. Ngoài ra, Mercedes còn trang bị cho S600 Maybach Guard chế độ bảo vệ toàn diện, chống lại các thiết bị nổ có tính sát thương cao tương đương với 15 kg thuốc nổ TNT.

Siêu xe này nặng khoảng 5,1 tấn và đạt tốc độ tối đa ấn tượng vào khoảng 210km/h và nó vẫn có khả năng di chuyển thêm 100km trong điều kiện lốp xe bị xì hơi. Giá thành của S600 Guard tương đương với những lợi ích mà nó mang lại cho người sử dụng, xấp xỉ 600.000 USD.

Siêu xe Lexus LS 600hL của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong siêu xe Lexus LS 600hL (Ảnh: Getty)

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe thường di chuyển trên siêu xe nội địa Lexus LS 600hL của hãng Toyota thay vì dùng dòng xe Toyota Century Royal, dòng xe thường được Nhật Hoàng sử dụng.

Nhật Bản thường cử 4 siêu xe Lexus LS 600hL xuống đường, trong đó có một xe chống đạn chở riêng Thủ tướng Abe nhằm mục đích ngụy trang, đánh lạc hướng những kẻ có mưu đồ tấn công nhà lãnh đạo cao cấp.

Lexus LS 600hL được bọc những lớp thép dày chắc chắn và cửa sổ được phủ hợp chất polycarbonate giúp cho Thủ tướng Abe an toàn trong các vụ tấn công bằng mìn, súng. Ông Abe cũng thường xuyên tự lái siêu xe này trong khu vực dinh Tổng thống.

Siêu xe Hồng Kỳ của Chủ tịch Trung Quốc

Ông Tập Cận Bình trên siêu xe Hongqi HQE (Ảnh: Sina)

Ông Tập cũng sử dụng một chiếc xe nội địa Trung Quốc của hãng Hồng Kỳ. Chiếc limousine này là chiếc xe đắt giá nhất Trung Quốc vào khoảng 800.000 USD và được thiết kế đặc biệt để bảo vệ Tổng thống và các quan chức chính phủ cấp cao.

Siêu xe Hồng Kỳ có lớp vỏ bọc thép giúp bảo vệ các lãnh đạo khỏi các vụ tấn công bằng mìn hoặc súng đạn. Nó được trang bị động cơ V12 6 lít công suất hơn 400 mã lực được hoàn toàn sản xuất trong nước. Ông Tập thường sử dụng siêu xe này trong các chuyến công cán, gặp gỡ nhân dân như một biểu tượng và niềm tự hào dân tộc.

Siêu xe Rolls Royce dát vàng đắt nhất thế giới của Quốc vương Brunei

Siêu xe mạ vàng 24K đắt nhất thế giới của Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah (Ảnh: The Gentlement Journal)

Vốn được biết tới là một trong những người giàu có nhất thế giới, Quốc vương đất nước dầu mỏ Brunei Hassanal Bolkiah sở hữu hàng loạt các bất động sản trên khắp thế giới và đặc biệt là bộ sưu tập “xế hộp”.

Ông Bolkiah có niềm yêu thích đặc biệt với các siêu xe, trong đó ông rất ưa chuộng các mẫu xe Rolls-Royce, Mercedes-Benz, Ferrari, Bentley… Chiếc xe được ông sử dụng nhiều trong những dịp quan trọng là chiếc Rolls-Royce Silver Spur Limousine mạ vàng 24K nguyên chất, có giá lên tới 14 triệu USD. Đây là chiếc xe đắt giá nhất trên thế giới vào thời điểm hiện tại.

Đức Hoàng

Tổng hợp