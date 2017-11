Yêu cầu hàng loạt thủy điện giảm lũ cho hạ du

Quảng Nam - Đà Nẵng:

Quảng Nam: Ra công điện yêu cầu các thủy điện điều tiết giảm lũ cho hạ du

Trưa 5/11, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam cho biết, tính đến 4h ngày 5/11, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã có mưa to, với lượng mưa trung bình trên địa bàn tỉnh là 276mm.

Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc đã ngăn đường không cho dân lưu thông vì nước ngập

Lượng mưa tại một số trạm cụ thể như sau: Trà My 439mm; Tiên Phước 396mm; Hiệp Đức 291mm, Nông Sơn 255mm; Giao Thủy 204mm; Câu Lâu 269mm; Hội An 252mm; Phước Sơn 384mm; Thành Mỹ 181mm, Hội Khách 182mm; Ái Nghĩa 236mm; Tam Kỳ 343mm. Trong 6 - 12 giờ tới, dự kiến vẫn có mưa to đến rất to.

Tình hình mực nước trên các sông: Trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa 9,47m, trên mức báo động 3 (BĐ) 0,47m; Trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy 8,29m, dưới mức BĐ là 0,31m; Tại Câu Lâu 9,47m, trên mức BĐ 3 0,47m; Tại Hội An 1,72m, dưới mức BĐ 3 là 0,28m;

Một số tuyến đường liên thôn, liên xã ở huyện Đại Lộc bị ngập nước

Trước tình hình mưa lũ, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã ban hành lệnh vận hành giảm lũ cho hạ du đối với hồ Sông Bung 4, Đăk Mi 4,; thời gian bắt đầu vận hành 22h30 ngày 4/11/2017 và vận hành giảm lũ cho hồ Sông Tranh 2 vào lúc 6h ngày 5/11/2017.

Nhà máy thủy điện Sông Bung 4 được lệnh vận hành giảm lũ với lưu lượng xả tràn và chạy máy thấp hơn 475m3/s. Mực nước hồ lớn nhất cho phép là 222,5m. Khi đạt mức nước hồ lớn nhất, thủy điện được phép xả qua tràn và chạy máy bằng lưu lượng nước về hồ.

Nhiều nơi ở huyện Đại Lộc bị ngập sâu

Thủy điện Đăk Mi 4 được phép tích nước đến mực nước 258m, xả nước qua chạy máy và xả tràn dưới 3.000m3/s (dự báo lưu lượng nước về hồ) và vận hành chạy máy, xả tràn bằng lưu lượng nước về hồ khi mực nước đạt 258m.

Mực nước lớn nhất cho phép ở thủy điện Sông Tranh 2 là 175m, lưu lượng nước về hồ dự báo từ 1.450m3/s - 2.500 m3/s. Thủy điện này cũng buộc phải điều tiết giảm lũ bằng cách xả lũ thấp hơn lưu lượng nước về hồ, đến cao trình cho phép thì xả bằng lưu lượng nước về hồ.

Ngoài các thủy điện giảm lũ ra, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh còn cho biết, hiện có 7 hồ thủy lợi lớn nhỏ đã tích đầy nước gồm Nước Rôn, Đá Vách, An Long, Thạch Bàn, Khe Tân, Phú Lộc, Hương Mao; có 3 hồ đạt từ 70-90% dung tích: Đông Tiễn, Hố Giang, Vĩnh Trinh; có 5 hồ tích đạt từ 50 - 70% dung tích gồm Phú Ninh, Phước Hà, Cao Ngạn, Việt An, Cây Thông.

Nước lũ ngập một số nơi huyện Đại Lộc

Trên địa bàn huyện Đại Lộc - rốn lũ ở Quảng Nam - nước ngập nhiều tuyến đường ĐT609, 609B và nhiều tuyến đường vùng B đã bị ngập nước hơn 1m. Nhà dân ở các xã thấp trũng như Đại Cường, Đại An, Đại Lãnh, Đại Hưng, Ái Nghĩa, Đại Hiệp… đã bị nước ngập sâu.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Đỗ Văn Hòa – Chủ tịch xã Đại An – cho biết, đến 10h30 sáng nay, nước lũ đã vào trụ sở xã 0,4m, hiện nước lũ đã làm ngập trên 90% diện tích của xã.

Theo thống kê ban đầu của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, tính đến sáng nay, đã có 4 người bị thương do mưa bão, tập trung trên địa bàn xã Tam Hải, huyện Núi Thành; sạt lở bờ biển Cửa Đại với chiều dài hơn 1,1km, chiều rộng hơn 10m; sạt lở tại nhiều vị trí trên các tuyến quốc lộ (40B, 14B, 14D, 14E, 40B và 24C) với tổng khối lượng khoảng 1.337m3; 716 cây xanh bị ngã đổ ra đường.

Đà Nẵng: Nước sông cũng tiếp tục dâng cao

Báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng sáng 5/11 – cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh kết hợp với hoàn lưu của cơn bão số 12 nên từ đêm 3/11, khu vực Đà Nẵng - Quảng Nam đã có mưa, mưa lớn diện rộng.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 3/11 đến 1h ngày 5/11 tại các trạm như sau: Hiên: 124mm; Khâm Đức: 328mm; Thành Mỹ: 157 mm; Hội Khách: 155mm; Ái Nghĩa: 215mm, Cẩm Lệ: 141mm, Sơn Trà: 90mm, Đà Nẵng: 159mm, Hòa Bắc: 25mm.

Đà Nẵng biển động, sóng lớn

Dự báo, trưa đến chiều nay 5/11, lũ trên các sông từ Đà Nẵng đến Quảng Nam tiếp tục lên. Mực nước các sông có khả năng như sau: Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa: 9.80m - trên BĐ3:0.80m; sông Cẩm Lệ tại Cẩm Lệ: 2.00m - trên BĐ2: 0.20m.

Tại Đà Nẵng, mưa đã làm cho một số thôn khu vực ven sông bị ngập như xã Hòa Tiến (Lệ Sơn, Cẩm Nê), Hòa Phong (Thạch Bồ, Túy Loan, Bồ Bản, An Tân), Hòa Nhơn (ngập 7 thôn: Phú Hòa1,2, Thạch Nham Tây, Phước Thái, Thái Lai, Phước Hưng Nam, Ninh An), Hòa Sơn (xóm Bàu thôn Ngãi Tây 2), Hòa Liên (các thôn Quan Nam 2,3,4,5,6, Trường Định, Vân Dương 1) tại huyện Hòa Vang.

Sáng 5/11, Đà Nẵng vẫn còn mưa

Sóng lớn cũng đã làm 2 thúng máy của ngư dân neo đậu tại Âu Thuyền Thọ Quang. Hàng rào tôn tại khu vực Tân Trà, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn bị nghiêng. Các panô phục vụ tuyên truyền phục vụ APEC ở các quận, huyện bị ngã đổ, hư hỏng do gió mạnh..

Hiện nay các địa phương đang tập trung dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục cây xanh ngã đổ, dụng lại các các panô phục vụ tuyên truyền phục vụ APEC.

Công Bính - Khánh Hồng