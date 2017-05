Xử phạt hàng loạt tài xế “dàn hàng” xe giữa đường để... ăn cơm trưa

TPHCM:

CSGT xử lý xe tải dừng đỗ trái phép trên QL1

Trưa ngày 10/5, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TPHCM) do Đại uý Nguyễn Hoàng Tâm, Phó Đội trưởng, trực tiếp chỉ huy đã ra quân xử lý vi phạm dừng đỗ xe trái phép tại khu vực cửa ngõ TPHCM trên quốc lộ 1 (khu vực đầu cầu Đồng Nai, thuộc phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Lực lượng CSGT xử lý xe tải dừng đỗ trái phép trên QL1 trưa ngày 10/5.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, khi tổ công tác của lực lượng CSGT xuất hiện, hàng chục tài xế xe tải, xe container… đang ăn cơm trong quán đã nhốn nháo chạy ra xe, định nổ máy bỏ chạy, nhưng đã bị CSGT yêu cầu xuống xe, xuất trình giấy tờ để kiểm tra, xử lý đối với vi phạm dừng, đỗ xe trái phép.

Nhiều tài xế bỏ bữa cơm trưa chạy ra xe khi CSGT xuất hiện...

Lực lượng CSGT nhanh chóng yêu cầu các tài xế xuất trình giấy tờ để kiểm tra, xử lý.

Khi bị CSGT lập biên bản về hành vi đỗ xe nơi có biển cấm dừng và đỗ xe (mức phạt 700 ngàn đồng), nhiều tài xế than thở vì ăn đĩa cơm trưa quá đắt!

Hàng loạt tài xế bị lập biên bản xử phạt hành vi dừng, đỗ xe tại khu vực có biển cấm.

Với mức phạt 700 ngàn đồng, nhiều tài xế than thở "ăn đĩa cơm trưa quá đắt!".

“Khu vực này tập trung nhiều quán cơm, lâu nay nhức nhối tình trạng ô tô, xe tải, nhất là những chiếc xe container dài ngoằng đậu tràn lan, thậm chí các tài xế còn đậu thành hàng 2, hàng 3 để vào ăn cơm bất chấp có biển báo cấm, gây cản trở giao thông vô cùng nghiêm trọng. Người điều khiển xe máy phải đánh lái né ra giữa tim đường tấp nập xe tải và hàng loạt tai nạn đã xảy ra…”, ông Nguyễn Văn Mười, người dân địa phương bức xúc chia sẻ và tỏ ra đồng tình với cách xử phạt nghiêm khắc của CSGT.

Nhiều tài xế đỗ xe thiếu ý thức, gây cản trở giao thông.

Theo chỉ huy Đội CSGT Rạch Chiếc, đây là tuyến đường cửa ngõ TPHCM về các tỉnh, phương tiện luôn trong tình trạng đông đúc và ban chỉ huy đội thường xuyên kiểm tra, xử phạt đối với tình trạng đậu xe trái phép gây cản trở giao thông.

Tình trạng xe tải, xe container... đậu tràn lan trên QL1 để vào quán ăn gây cản trở giao thông và đe doạ tính mạng người đi đường, khiến người dân địa phương vô cùng bức xúc.

Anh L., tài xế xe tải vừa bị CSGT lập biên bản xử phạt, than thở: “Dù thấy biển báo cấm nhưng vì người của các quán cơm nói cứ đậu, có gì chịu trách nhiệm, nên đậu liều. Thế nhưng sau khi bị lập biên bản, chủ quán cơm lại cười trừ đổ thừa tại bọn tôi xui”.

Đăng Lê