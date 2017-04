Xe máy tông nhau vỡ nát, 2 người tử vong, 2 người nguy kịch

Thông tin đến PV Dân trí, Công an huyện An Dương cho biết, vào khoảng 21h15 ngày 20/4, tại khu 2, thị trấn An Dương, huyện An Dương, TP Hải Phòng, trên tỉnh lộ 351 đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa hai xe máy BKS 34B3-10993 và 15C1-30174.

Cụ thể, vào thời điểm trên, 3 thanh niên chở nhau trên cùng một chiếc xe máy, không đội mũ bảo hiểm, đã đâm trực diện vào một xe máy đi ngược chiều. Hậu quả cả 4 người ngã ra đường, hai xe máy biến dạng. Qua xác định có 2 người tử vong và 2 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn ( ảnh Minh Hải)

Người dân chứng kiến cho biết, khi mọi người đang ở trong nhà thì nghe thấy một tiếng nổ rất lớn. Mở của ra, mọi người nhìn thấy người nằm ngổn ngang lẫn giữa các mảnh vỡ của xe máy.

Hai người trong số đó đã tử vong tại chỗ. Người dân đã đưa hai người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng.

Một nạn nhân có danh tính là Vũ Ngọc Giang, SN 1986, xã Minh Hoà, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Ba người còn lại đi cùng một xe máy đều ở gần nhà nhau tại huyện An Dương.

Hai người bị thương là Nguyễn Hữu Ánh và Lê Văn Trọng, thường trú tại Bắc Sơn, An Dương, đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được thông tin, Công an huyện An Dương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường và tiến hành điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn.

Thu Hằng