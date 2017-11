Xe bồn đâm hàng loạt phương tiện, 1 người chết, 3 người bị thương

Đắk Lắk:

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 10h15 ngày 3/11 trên đường Vành đai phía Tây TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đoạn qua tỉnh lộ 5 (địa bàn xã Cư Êbur, TP. Buôn Ma Thuột) làm 4 người thương vong và các phương tiện hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên chiếc xe tải mang BKS 47C-082.44 (chưa rõ danh tính tài xế) chở theo hàng chục tấn cà phê nhân, lưu thông trên đường Vành đai phía Tây TP. Buôn Ma Thuột theo hướng Đắk Lắk – Đắk Nông đang dừng đèn đỏ tại đoạn giao với tỉnh lộ 5.

Cùng lúc, có 3 chiếc xe máy khác cũng dừng chờ đèn đỏ gồm xe máy mang BKS 47B1-927.31 do anh Thiều Quang Nhật (SN 1991, ngụ phường Tân Lợi) điều khiển; xe máy BKS 47L5-2646 do ông Y DHấp Bkrông (61 tuổi, ngụ huyện Krông Ana) điều khiển và xe lôi BKS 47K2-5212 do anh Chu Văn Đặng (SN 1983, ngụ TP Buôn Ma Thuột) điều khiển.

Đang trong thời gian chờ đèn đỏ thì bất ngờ chiếc xe bồn chở bê tông mang BKS 47P-2397 do tài xế Nguyễn Ngọc Dũng (SN 1984, ngụ TP. Buôn Ma Thuột) điều khiển lưu thông cùng chiều phía sau bị mất thẳng nên tông thẳng vào đuôi xe tải.

Đầu xe bồn đâm vào đuôi xe tải

Do cú tông mạnh khiến cả 2 chiếc xe lao về phía trước lùa cả 3 xe máy đang dừng phía trước. Xe tải còn đâm vào cột đèn tín hiệu giao thông rồi lao lên lề đường đâm vào gò đất mới dừng lại. Hậu quả, đã khiến ông Y DHấp Bkrông tử vong tại chỗ, tài xế xe bồn bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu và khiến anh Nhật cùng anh Đặng bị thương nhẹ.

Người đàn ông bị tông văng lên lề đường tử vong tại chỗ

Tại hiện trường, chiếc xe bồn đâm dính chặt vào đuôi xe tải, phần đầu xe biến dạng; nhiều cà phê nhân từ xe tải vương vãi khắp mặt đường nhựa và khiến 1 chiếc xe máy hư hỏng hoàn toàn.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT TP. Buôn Ma Thuột nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe bồn mất thắng lao với tốc độ lớn dẫn đến tai nạn

Hàng trăm người dân hiếu kỳ theo dõi vụ tai nạn.

Thúy Diễm