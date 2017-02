Vụ thương binh bị đánh: Nạn nhân gửi đơn yêu cầu khởi tố vụ án

Trưa nay (2/2), trao đổi với PV Dân trí, ông Hoàng Tiến Vin cho biết, ông đã gửi đơn tới Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Giám đốc Công an Hà Nội, Viện trưởng VKSND TP Hà Nội, Trưởng Công an huyện Chương Mỹ, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ, Viện trưởng VKSND huyện Chương Mỹ để yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với việc ông bị nhóm người hành hung dã man sau va chạm giao thông vào ngày 25/1 (tức 28 Tết) trên địa bàn huyện Chương Mỹ (Hà Nội).

Đơn của ông Vin gửi tới các cơ quan chức năng yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với nhóm người hành hung ông dã man sau va chạm giao thông vào ngày 25/1 (tức 28 Tết).

Trong đơn ông Vin cho rằng hành vi của nhóm người đánh ông là rất côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật và gây tổn hại cho sức khỏe của ông. "Chỉ vì cho rằng xe thương binh do tôi điều khiển quệt vào xe ô tô của chúng mà chúng đã vô cớ hành hung, dùng lạng inox vụt vào bả vai tôi rất dã man, bất chấp sự can ngăn của người dân. Bản thân tôi là thương binh 2/4, bị tổn hại 61% sức khỏe, do di chứng của chiến tranh chống Mỹ nên sức khỏe đã suy giảm do đã bỏ lại một phần xương máu để giành độc lập dân tộc. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi đã phải cố gắng mưu cầu cuộc sống hàng ngày bằng xe thương binh 3 bánh để kiếm sống nuôi gia đình những năm tháng cuối cuộc đời…”, ông Vin trình bày trong đơn.

Ông Hoàng Tiến Vin cho biết tiếp trong đơn: “Với tư cách là người bị hại, là người lính tham gia kháng chiến chống Mỹ mang thương tật 61%, tôi đề nghị các Cơ quan tố tụng khởi tố vụ án hình sự theo Điều 104 của Bộ Luật Hình sự về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” đối với nhóm thanh niên đã dùng hung khí gây thương tích cho tôi vào ngày 25/1/2017 (tức 28 Tết) tại địa bàn thôn Phượng Đồng, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội”.

Trước đó, trao đổi với PV Dân trí, Trung tá Trần Trí Dũng, Trưởng Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, ngày 25/1 (tức 28 Tết) xe ô tô 7 chỗ đang lưu thông trên đường 419 hướng về huyện Mỹ Đức, khi đến đoạn qua địa bàn xã Chúc Sơn (Chương Mỹ, Hà Nội) thì xảy ra va chạm với xe ba gác đi ngược chiều do ông Hoàng Tiến Vin (SN 1955, ở Chương Mỹ, Hà Nội) là thương binh loại A, thương tật hạng 2/4 điều khiển. Vụ va chạm khiến xe ô tô 7 chỗ hỏng gương và vỡ kính chắn gió. Tuy nhiên, sau khi xảy ra va chạm, ông Vin không xuống xe giải quyết mà còn tăng ga bỏ chạy. Lập tức nhóm người ngồi trên xe ô tô 7 chỗ đã đuổi theo hành hung ông Vin.

Vụ việc đang được tiếp tục giải quyết.

Nguyễn Dương