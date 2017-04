Vụ sập nhà 2 tầng: Đề nghị xem xét khởi tố vụ án

Bình Định:

Đến 10h sáng 21/4, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường khu vực nhà 296 Trần Hưng Đạo bị sập. Hiện các lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định và các lực lượng khác của tỉnh, thành phố đang khẩn trương cứu hộ cứu nạn. Bên cạnh đó, các công nhân điện lực, viễn thông đang cố gắng khắc phục để cấp lại điện chiếu sáng, hệ thống thông tin liên lạc của hàng trăm hộ dân của khu vực này.

Ngôi nhà 296 Trần Hưng Đạo sập hoàn toàn, cụ ông 84 tuổi trong nhà văng xuống đường tử vong

Trao đổi với PV Dân trí về vụ việc trên, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn, cho biết đã yêu cầu Công an TP xem xét nếu đủ yếu tố thì khởi tố vụ án sập nhà, gây chết người tại công trình xây dựng nhà 298 Trần Hưng Đạo.

Theo ông Dũng, đánh giá sơ bộ là quá trình đào móng xây dựng nhà 298 Trần Hưng Đạo chưa bảo đảm các quy định, dẫn đến làm sập hoàn toàn căn nhà hai tầng số 296 Trần Hưng Đạo, khiến cụ Phạm Văn Thủ (84 tuổi, ở nhà bị sập) tử vong.

Vụ tai nạn còn làm hư hỏng một phần tường nhà 294 Trần Hưng Đạo, làm gãy 7 trụ điện chiếu sáng, đứt nhiều đường cáp quang, viễn thông và hư hỏng nhiều tài sản khác.

Cũng theo ông Dũng, hiện cơ quan chức năng đã xác định được tên tuổi, địa chỉ chủ thầu tư nhân xây dựng ngôi nhà 298 Trần Hưng Đạo là ông H.V.A (SN 1968, trú ở thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước). Tuy nhiên, hiện chưa tìm được người này để làm việc.

Đến 10h sáng nay 21/4, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa khu vực nhà sập để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông

“Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền thành phố hỗ trợ gia đình nạn nhân có người chết 10 triệu đồng, phường Trần Hưng Đạo hỗ trợ 5 triệu và Hội Chữ thập đỏ TP hỗ trợ 2 triệu đồng. Gia đình đã đưa cụ Thủ về quê hương xã Cát Tân, huyện Phù Cát lo hậu sự”- ông Dũng cho hay.

Theo Thượng tá Huỳnh Dư Phi Long, Phó trưởng Công an TP Quy Nhơn (Bình Định), do vụ việc gây chết người và gây thiệt hại về tài sản, hạ tầng quá lớn nên Công an TP Quy Nhơn đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Công an tỉnh Bình Định thụ lý.

“Nếu thanh tra xây dựng xác định nguyên nhân nhà sập do ngôi nhà này không đảm bảo đúng quy trình thì sẽ khởi tố. Bởi theo nguyên tắc xây dựng, nhà cao tầng phải có trụ, kiềng móng… Việc này phải đợi kết quả thanh tra thì mới có kết luận khởi tố hay không khởi tố vụ án”- Thượng tá Long cho hay.

Nhà số 294 sát vách nhà bị sập 296 cũng bị sập tường chủ nhà không dám ở

Công nhân điện lực Bình Định đang khẩn trương đào trụ điện bị gãy và thay thế trụ điện mới để cấp điện lại cho người dân

Liên quan đến sự cố trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu, cho biết sẽ đưa vụ việc này ra xử lý nghiêm minh. Sau vụ việc này, UBND tỉnh Bình Định sẽ chỉ đạo quyết liệt về quy chế xây dựng trong nội thị, công tác an toàn lao động cũng như phòng cháy, chữa cháy. Đối với các nạn nhân, UBND tỉnh Bình Định giao UBND TP Quy Nhơn hỗ trợ ban đầu, cả về tiền và nơi ăn ở.

Như đã thông tin, vào khoảng 8h45 sáng 20/4, ngôi nhà số 296 trên đường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn (Bình Định) bất ngờ đổ sập làm ông Phan Văn Thủ văng xuống đường tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chủ nhà 298 liền kề đang thi công đào móng xây dựng nhà mới.

Doãn Công