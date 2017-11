Vụ quà lũ lụt vào nhà cán bộ: Ăn chặn từng gói mì tôm?

Thanh Hóa:

Theo phản ánh của bà con thôn 4 thì trước đó, khi nước mới rút, một số hộ dân trong danh sách cứu trợ được thôn gọi lên phát cho mỗi nhà 5 gói mì tôm. Sau đó thôn lại tiếp tục gọi dân ra cho thêm mỗi nhà 1 gói. Do bức xúc nên có nhà ra lấy, có nhà không.

Bà Dương Thị Đại, thôn 4, xã Thiệu Dương cho biết: “Lần cứu trợ mì tôm, họ cho 6 gói mà lại phát làm 2 lần, lần đầu 5 gói, sau lại gọi ra thôn lấy thêm 1 gói nữa. Nhiều nhà tức nên không lấy nữa. Trong khi đó nhiều hộ có điều kiện hơn thì được nhiều hơn, gạo, tiền, đủ thứ”.

Bà Dương Thị Hằng- vợ Trưởng thôn 4 trong danh sách nhận quà

Gia đình ông Dương Đình Tạo có hai nhân khẩu, ông và vợ ông hay rất nhiều những gia đình có trong danh sách nhận cứu trợ mì tôm trong đợt 5 gói sau đó thêm 1 gói đều có 3-4 nhân khẩu thế nhưng họ khẳng định thôn chỉ phát cho 6 gói/ hộ chứ không phải 6 gói cho 1 khẩu.

Chiều ngày 10/11, trao đổi với PV Dân trí, ông Dương Văn Hà, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Thiệu Dương cho biết, việc thôn phát 5 gói sau đó phát thêm 1 gói nữa là do ban đầu họ nhầm, sau đó Mặt trận đã chỉ đạo phải bổ sung thêm cho dân. Tuy nhiên, ông Hà khẳng định 6 gói là cho 1 khẩu chứ không phải cho 1 hộ. Mỗi hộ bao nhiêu nhân khẩu thì cứ thế nhân lên. Còn thông tin phản ánh là mỗi hộ chỉ nhận được 6 gói thì ông sẽ cho kiểm tra lại.

Còn về việc quà lũ lụt của đoàn từ thiện về ngày 5/11 vừa qua trao cả cho vợ Trưởng thôn và Bí thư thì ông Hà giải thích do gấp quá nên không kịp rà soát danh sách xem thôn đưa lên có chuẩn hay không.

“Danh sách là do Bí thư chi bộ - Trưởng ban công tác mặt trận các thôn chịu trách nhiệm, khi danh sách gửi lên, địa phương sẽ kiểm tra và thấy hợp lý sẽ thống nhất. Tuy nhiên, do hôm đó đoàn thông báo gấp quá, phòng làm việc của tôi lại không có máy in nên không rà soát lại được danh sách thôn 4. Hơn nữa trong danh sách Bí thư, Trưởng thôn không đứng tên mà vợ đứng tên nên tôi không nhận ra"- ông Hà nêu lý do.

Ông Hà cũng khẳng định, đối tượng được hỗ trợ phải ưu tiên người nghèo, gia đình chính sách, người già cả neo đơn…

Ông Tạo cho biết nhà ông 2 nhân khẩu nhưng cũng chỉ được 6 gói mì tôm chia làm 2 lần phát

Theo danh sách nhận quà đợt này, thôn 4 được 35 suất (trong đó 16 suất, trị giá mỗi suất 1 triệu đồng và 19 suất với trị giá mỗi suất 500.000 đồng). Vợ ông Nguyễn Văn Yêng, bí thư chi bộ thôn 4, là bà Nguyễn Thị Hạnh; vợ ông Dương Văn Thanh, trưởng thôn 4, là bà Dương Thị Hằng đều có tên thuộc những hộ khó khăn để được nhận quà.

“Nếu danh sách có nhà Bí thư thôn và Trưởng thôn nhận quà sẽ yêu cầu chuyển sang cho hộ khác khó khăn hơn” – ông Hà nêu quan điểm.

Liên quan đến việc trên, UBND TP Thanh Hóa cho biết đang yêu cầu làm rõ thông tin vợ của Bí thư chi bộ, Trưởng thôn và một số cán bộ lọt vào danh sách những hộ khó khăn để nhận quà ủng hộ lũ lụt của các đoàn từ thiện.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, hàng chục hộ dân thôn 4, xã Thiệu Dương bức xúc cho biết trong ngày 5/11 có 1 đoàn từ thiện về địa phương trao quà, nhưng trong danh sách gửi lên xã không hề có những người nghèo, người già, gia đình chính sách mà toàn thấy người khá giả.

Cụ thể, nhà ông Dương Văn Nguyên (93 tuổi) đang nuôi vợ là Dương Thị An (93 tuổi) bị liệt, nhà bà Dương Thị Cúc (80 tuổi), bà Hà Thị Sánh (78 tuổi), ông Dương Đình Tạo (72 tuổi) nuôi vợ tâm thần… là những hoàn cảnh khó khăn thế nhưng không được nhận cứu trợ. Trong khi đó nhà Bí thư thôn , Trưởng thôn, Hội nông dân, Hội phụ nữ… hoàn cảnh khá giả hơn lại có tên trong danh sách nhận.

Nguyễn Thùy