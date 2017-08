Vụ chìm tàu chở 5.000 tấn hàng: Khẩn cấp triển khai biện pháp ứng phó sự cố tràn dầu

Theo báo cáo của Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa và Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa, vào lúc 12h22 ngày 6/8, tàu Đức Cường 06 (số đăng kiểm: VI5 01622, cấp tàu VR-SB của Công ty cổ phần vận tải Đức Cường, thôn Trại, An Lưu, Thủy Nguyên, Hải Phòng, gặp sự cố và đã bị chìm tại vị trí: φ = 19 độ 16 phút 30 N; λ = 105 độ 50 phút 45 E, cách phao số “0” khoảng 0,32 hải lý về phía Nam - Đông Nam.

Vị trí tàu gặp sự cố thuộc vùng nước Cảng biển Nghệ An, tại khu vực Đông Hồi, do Cảng vụ Hàng hải Nghệ An quản lý.

Tàu Đức Cường 06 có trọng tải toàn phần 4,818 MT. Tàu xuất phát từ Cảng tổng hợp Nghi Sơn hành trình đến Cảng Long Bình (TP. Hồ Chí Minh).

Do tàu chở Clinker và trên tàu có khoảng 18 tấn dầu DO, dễ xảy ra sự cố tràn dầu sẽ ảnh hưởng đến vùng biển của tỉnh Thanh Hóa.

Để kịp thời ứng phó sự cố tràn dầu có thể xảy ra do tàu bị chìm, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Thường trực Ban chỉ đạo ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Thanh Hóa, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, UBND huyện Tĩnh Gia, Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa và các đơn vị liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chuẩn bị và triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó sự cố tràn dầu có thể xảy ra tại vùng biển tàu chìm.

Đồng thời, giao Thường trực Ban chỉ đạo ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Thanh Hóa (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) là đơn vị đầu mối chỉ huy, chỉ đạo các đơn vị để tổ chức thực hiện ứng phó sự cố tràn dầu; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Liên quan đến sự cố chìm tàu nêu trên, kiểm tra tại vị trí tàu chìm ngày 7/8, thợ lặn cho biết: Tàu chìm ở độ sâu -13,0m so với mặt nước biển. Tàu bị xé theo chiều ngang boong tàu và 2 mạn tàu ở hầm hàng số 1, gần sát vách ngăn giữa hầm hàng số 1 và số 2.

Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa đã có văn bản đề nghị Đài thông tin duyên hải Thanh Hóa phát đi thông tin cứu nạn và vị trí đắm tàu.

Đồng thời, đề nghị bảo đảm an toàn Hàng hải Bắc Trung Bộ, Tổng công ty bảo đảm Hàng hải Miền Bắc khảo sát ra thông báo hàng hải vị trí chìm tàu, thả phao báo hiệu cảnh báo hành trình cho các tàu ra vào cảng biển Nghi Sơn.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, tàu vận tải Đức Cường 06 chở gần 5.000 tấn hàng đang hành trình từ khu vực Cảng tổng hợp Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cảng Long Bình (TPHCM), đã gặp sự cố, bị chìm trên vùng biển.

Thời điểm con tàu gặp nạn, trên tàu có 10 người gồm 9 thuyền viên và 1 hành khách. Ngay sau khi nhận được thông tin con tàu gặp nạn, lực lượng chức năng đã huy động lực lượng, triển khai các biện pháp ứng cứu kịp thời và đưa các nạn nhân vào bờ an toàn.

